Фото: 2gis.ru/Innokentiy Kirenskiy; Вконтакте @id496449276; 5-tv.ru

Конфликт развязался в Instagram. Униженная женщина была крайне обескуражена.

Сотрудник Минтруда Якутии оскорбил ни в чем не повинную мать двоих детей из-за банального вопроса. Женщина хотела прояснить ситуацию с выплатами пособий, но в ответ получила рекомендацию пойти и поработать, а не выпрашивать деньги у государства. 5-tv.ru разбирался в инциденте.

Где справедливость?

Как выяснилось, «героем» истории был работник пресс-службы ведомства. К нему за помощью местная жительница обратилась через Instagram. В директе она попросила указать дату перерасчета выплат на детей от трех до семи лет. На что получила неоднозначный ответ.

«Выходной», — ограничился одним словом представитель Минтруда.

«Что выходной? У вас?» — не поняла женщина.

На это сотрудник пресс-службы организации ответил не менее раздраженно. Он пояснил, что работающие люди, которые «воспитывают многодетную семью без помощи государства», не обязаны целыми днями сидеть в социальных сетях и следить за активностью подписчиков.

«Просто жить на пособия стыдно», — дополнил ответ мужчина.

5-tv.ru

Оскорбленная мать не нашла, что сказать обидчику. Она не стала разъяснять представителю ведомства, почему вынуждена просить помощи у правительства, а лишь заметила, что лучше бы оппонент молчал, чем говорить всякую ерунду.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru женщина призналась, что не представляет, как комментировать вопиющий инцидент.

«Отношение к людям ужасное. Не знаю даже, что и сказать», — заключила жительница Якутии.

5-tv.ru

Официальный ответ

Чтобы прояснить ситуацию, редакция связалась с пресс-секретарем Минтруда региона Никитой Прокопьевым. Внятных ответов на множество вопросов получить так и не удалось. Зато в ведомстве вновь поспешили напомнить про выходной, в который лучше никого не тревожить.

«Спасибо, но (официальный запрос — Прим. ред.) еще пока не видели. Сегодня выходной день у нас. Сегодня национальный праздник Ысыах», — пояснил Прокопьев.

Он также отметил, что вся необходимая информация уже есть в сети. Выяснилось, что обидчик успел дать комментарий порталу Ykt.ru, в котором частично извинился перед женщиной.

Сотрудник пресс-службы Минтруда Якутии окрестил сложившуюся ситуацию «неприятной». Он заметил, что мог бы ответить на вопрос матери двоих детей более корректно. Однако тут же пояснил, что свою позицию по отношению к требованиям выплатить пособия не изменил.

«Я сам являюсь отцом пятерых детей, четверо из них несовершеннолетние, но на пособия принципиально не подавал, так как считаю, что я сам в ответе за свою семью. Еще раз приношу извинения подписчику. Понимаю, что многим семьям трудно, приходится решать сложные жизненные проблемы и пособия являются большой помощью для них», — подытожил виновник конфликта.

News.ykt.ru

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