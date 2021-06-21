🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Вы находитесь на этапе, когда тяжелая работа приносит свои плоды. Пришло время похвалить себя. Вам может казаться, что ваш банковский счет не отражает ваши старания, доходы растут медленно. Но это не значит, что вы не получите свою справедливую долю.

Сейчас прекрасное время для Близнецов, которые работают в сфере издательского дела. Забудьте о том, что говорят правила. Делайте то, что кажется вам настоящим, и знайте, что это единственный способ установить более глубокую связь со своей аудиторией.

Есть люди, которые слепо следуют за стадом, а есть люди, которые продолжают изобретать игру заново и становятся лидерами. То, над чем вы работаете, является новым и ценным. Хорошей идеей будет сохранять определенную степень секретности в отношении этого проекта.

В последнее время вы напоминаете белку в колесе, нужно немного отдохнуть. Попробуйте замедлиться. Тем, кто усиленно идет по пути самореализации, лучше углубиться в медитацию — тогда и начнется волшебство.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июня, растущая Луна в знаке Скорпиона. Настало время принятия ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности отлично позволяют отделить истинно важное от малозначимого. Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам.

♌ Лев

Перестаньте терять время, сомневаясь в своих силах и потенциале, и добивайтесь того, чего хотите. Вселенная вас поддержит. Чего делать не стоит, так это принимать какие-то важные решения до конца ретроградного сезона. Тайна, которую вы ищете, чтобы двигаться вперед, скоро откроется вам.

Космический совет: поверьте в себя.

♍ Дева

Необходимо обрести баланс разума, тела и души. Вы выходите из суеты и посвящаете свое время спокойствию и отдыху — так вам станет лучше. Выделите время для ведения дневника, искусству и музыке. Когда дело доходит до принятия решения — нажмите на паузу.

Космический совет: проведите время в спокойствии.

♎ Весы

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на «если» и «но». Помните, вам не нужно беспокоиться о исходе этой ситуации. Просто сделайте свой ход, а остальное предоставьте Вселенной. Одиночек ждет новый роман, который они уже давно ждали.

Космический совет: не стоит беспокоиться.

♏ Скорпион

Самосаботаж продолжает оставаться для вас большой проблемой. Найдите время, чтобы проверить себя. Как вы относитесь к ответственности, которая возложена на вас в данный момент? Сделайте что-нибудь радикальное. Заглушите голоса в своей голове и сделайте шаг к внутреннему счастью. Вы — создатель создатель своей реальности.

Космический совет: сделайте шаг навстречу своему внутреннему миру.

♐ Стрелец

Стоит присматриваться к знакам, полученным от высших сил, какими бы странными они ни казались в данный момент. Помните, не стоит никому не угождать. Ваша задача — просто освободить ваши творческие позывы и выразить их в своей манере. Космический совет: прислушивайтесь к приходящим в голову идеям.

♑ Козерог

Сейчас у вас много дел. Избавьтесь от бремени своих ожиданий и от потребности доставить удовольствие другим людям. Те, кто подвергал сомнению выбранный путь, двигаются в нужном темпе. Со временем вы сможете вкусить плоды своего труда.

Космический совет: ставьте перед собой реальные цели.

♒ Водолей

Ваши эмоции нельзя просто удалить или заблокировать. Почувствуйте их во всей их полноте. При этом помните, что вы — не ваша печаль. Вы — не ваше одиночество. Вы не — ваша меланхолия.

Космический совет: дайте волю эмоциям.

♊ Рыбы

Этот день очень важен для вашей жизни, ведь только что пересекли важный экватор. Так что позвольте себе расслабиться и насладиться плодами своего труда. Дальше будет только лучше. В то время, как некоторые из вас готовятся связать себя узами брака, другие могут скоро встретиться с потенциальным партнером.

Кармический совет: готовьтесь влюбиться.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака.