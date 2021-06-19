Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Взрослые дети и внуки живут вдали от актрисы, компанию в преклонных годах ей составляет один лишь кот.

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова пожаловалась на одиночество, которое все больше тяготит и пугает ее на склоне лет. Дети и внуки живут далеко, за спиной — три неудачных брака. Актриса с горечью и сожалением осознает, что рядом нет самых любимых. Старший наследник кинозвезды с детьми обосновался во Франции, а младший вскоре женится. Светлана Николаевна не скрывает, что боится остаться никому не нужной.

«Мне так страшно! Чувствую, что осталась одна. До смертного часа дойти вдвоем с мужем у меня не получилось. Поэтому с такой завистью смотрю, как старик со старушкой идут по аллее, так трогательно», — заявила 70-летняя артистка в посвященной ей телепередаче на канале «Россия 1».

Единственным верным спутником Крючковой остается домашний питомец. Как рассказала Светлана Николаевна, именно кот помог ей вовремя распознать онкологическое заболевание и начать лечение. Пушистому спасителю актриса обязана жизнью — только благодаря ему, уверена она, болезнь удалось остановить.

«Были боли сильные, я ходила к врачам. Они проверяли, но говорили, что ничего нет страшного. И тут кот стал залезать на мое больное место. В итоге у меня была опухоль 14 с половиной сантиметров, четвертая стадия», — вспоминала Крючкова.

Звезда «Большой перемены» уже несколько лет борется с раком легких: очаг был обнаружен в 2015 году. Актрису прооперировали, сейчас она регулярно проходит курсы химиотерапии, помогающие ей оставаться в ремиссии.

В студии ток-шоу Светлану Николаевну ждал сюрприз, настолько приятный и неожиданный, что она не смогла сдержать слез. Старший наследник Дмитрий приехал на передачу, обнял мать впервые за два года и показал видео, на котором его сын и дочь поздравляют бабушку с юбилеем — оба говорят по-русски.

Ранее 5-tv.ru публиковал признания Светланы Крючковой об испытаниях, которые она пережила в борьбе с онкологией.