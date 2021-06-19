Фото: ВКонтакте @littlebigband

Полина Соколова снималась в клипах «Give Me Your Money», «Faradenza», «Skibidi (Romantic Edition)» и «Everybody».

Полина Соколова, толстушка их клипов петербургской рейв-группы Litlle Big, умерла, предположительно, от коронавируса. О смерти актрисы сообщили в пресс-службе музыкального коллектива.

«Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

ВКонтакте @littlebigband

Соколову можно увидеть в клипах на композиции «Give Me Your Money», «Faradenza», «Skibidi (Romantic Edition)» и «Everybody», которое стало ее последней работой в коллективе. Там она сыграла фею-крестную.

Официальной причины смерти актрисы нет, как и даты и места прощания.

Это уже вторая трагедия в коллективе за этот год. Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшей солистки Litlle Big карлицы Анны Кастельянос.