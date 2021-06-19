Певицу Максим ввели в медикаментозную кому

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Звезда была госпитализирована на днях с сильным поражением легких и низкой сатурацией.

Певицу Максим ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Об этом 5-tv.ru сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

«Марину ввели в медикаментозный сон чтобы не возникло кислородного голодания. Ей прочищают легкие. Она молодая и крепкая, прогнозы положительные», — заверила Богушевская.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Звезда была госпитализирована на днях с сильным поражением легких и низкой сатурацией. Медики ей диагностировали пневмонию. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

«Прибыла она с поражением минимум 40, оно возросло, пока не знаю на сколько, сейчас снижают», — пояснила пиар-менеджер.

Она добавила, что медики направили в настоящее время все силы на то, чтобы прочистить легкие певицы, после чего ее будут постепенно выводитьт из комы, анализируя как Максим реагирует на лечение.