В Латвии от осложнений после COVID-19 умер сценарист «Джентльмены, удачи!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Известный латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко многим известен под псевдонимом Слава Сэ.

В Латвии от осложнений после COVID-19 умер сценарист фильма «Джентльмены, удачи!», в котором главную роль исполнил Сергей Безруков, Вячеслав Солдатенко.

«Чуда не произошло. Слава ушел. Наш любимый Слава. Непередаваемая боль», — написала на своей странице в Facebook российская певица Эльвира Галеева.

Facebook @elmira.galeeva

Писатель находился в одной из рижских больниц с начала июня. На фоне коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония. Болезнь протекала в тяжелой форме.

Друзья призывали молиться за здоровье Славы Сэ. По их данным у него было диагностировано 60% поражения легких, но дышал он самостоятельно.

«Пожалуйста, делайте все возможное, чтобы получить прививки от COVID-19, неважно от какого производителя, они работают и спасают наши жизни!» — призывали они.

Вячеслав Солдатенко начинал свою карьеру с психолога. Во время учебы в университете работал психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии. После окончания какое-то время инетрпретировал психологические тесты в службе по найму персонала, а потом ушел в бизнес, добившись там серьезных высот. Однако потом, он решил, что ему необходимо больше проводить времени с детьми и он уволился, пойдя на 18 лет работать сантехником, что и стало ключевым в его карьере и семье… Увы, смена профессии разрушила брак. Но появилось свободное время, в которое он стал писать тексты для своего блога и разных журналов. Так появился Слава Сэ, подаривший читателю сборник миниатюр о сантехнике.