На борту разбившегося в Кузбассе самолете находились спортсмены-парашютисты

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

В результате авиакатастрофы семь человек, еще 13 получили травмы.

На борту разбившегося под Кемерово самолете Л-410 находились спортсмены-парашютисты. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника. В результате авиакатастрофы погибли семь человек, еще 13 получили травмы. Трагедия произошла утром в субботу, 19 июня, в Промышленновском муниципальном округе в селе Журавлево в районе аэродрома «Танай». Причины и обстоятельства выясняются.