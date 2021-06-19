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Кэтрин Сироу проживала в Нижегородской области. По официальным данным, в середине июня ее на машине увез неизвестный.

Найдено тело пропавшей под Нижним Новгородом студентки из США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, которую сообщили волонтеры отряда «Волонтер НН». 34-летняя Кэтрин Сироу проживала в Нижегородской области. Добровольцы принесли соболезнования родным и близким гражданки США.

Кэтрин Сироу переехала в Россию два года назад. Она училась на адвоката в магистратуре университета имени Лобачевского. Она жила в поселке Бор, расположенном всего в нескольких километрах от Нижнего Новгорода. В последний раз ее видели в местном магазине.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее видео с пропавшей в РФ американкой. На записи видно, как девушка входит в магазин, берет в руки корзинку и направляется к стендам. Уже через несколько часов она бесследно исчезнет, отправив свое последнее сообщение.

«Я еду в машине с незнакомцем. Надеюсь, меня не похитят», — словно предчувствуя беду, объявила маме Кэтрин.

Безутешная родительница вскоре обратилась за помощью в институт, где обучалась дочь. Руководство вуза, в свою очередь, заявило в полицию и привлекло к делу волонтеров. К розыскам 34-летней студентки подключились также и простые рабочие. В ходе расследования выяснилось, что в последний раз телефон Илейн был активен в 20 километрах от дома, где та снимала квартиру. Там и начали искать пропавшую.

Близкий друг Кэтрин заметил, что последняя не могла умышленно куда-то уехать — в университете вот-вот должны были начаться экзамены. Свободное время молодая женщина проводила за книгами или давала частные уроки английского.

«У нее не было планов куда-то поехать. Мы виделись только недавно. Она по крайней мере никуда не собиралась, она также не говорила о каких-то психологических проблемах или депрессии, поэтому мы думаем, что могло произойти что-то нехорошее», — заметил товарищ пропавшей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Из квартиры, где проживала американка, изъяли компьютер с целью установления ее последних контактов.

Мама Кэтрин отметила, что та была очень скромной, но доверчивой и открытой. Со слов женщины, студентка не так давно рассталась со своим молодым человеком. В общении она якобы всегда была осторожной и вряд ли бы могла по доброй воле сесть в машину к неизвестным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция заподозрила крымчанина в убийстве квартиросъемщика.