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ЧП произошло в ночь на пятницу, 18 июня.

На газопроводе в центре Луганска прогремел взрыв. Об этом сообщили в «Луганскгаз». ЧП произошло в ночь на пятницу, 18 июня. Видео опубликовано с места ЧП опубликовано в Telegram-канале «Репортер Руденко». На записи видно, что после взрыва разгорелся серьезный пожар.

В то же время информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.