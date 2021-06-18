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Некоторым представителям астрологического круга не хватает внутренней силы для борьбы с происками злопыхателей.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые больше других подвержены порче и сглазу. Они не могут справиться с негативными эмоциями, исходящими от злопыхателей. Даже просто столкнувшись с носителем так называемого дурного глаза эти несчастные могут заболеть, впасть в депрессию или стать жертвой несчастного случая. Таким людям нужно озаботиться средствами защиты от злых сил, уверены эксперты в области тонких материй.

Рак

Раки очень ранимы и мнительны. Им трудно противостоять агрессии со стороны, и с годами представители этого знака становятся все более уязвимыми. После общения с недоброжелателями Раки испытывают стресс, даже не подозревая о первопричинах. Влияние злых чар проявляется также в виде проблем со здоровьем и ухудшения общего самочувствия.

Близнецы

Близнецы миролюбивы и отзывчивы, не могут пройти мимо чужой беды. Стремление помогать окружающим зачастую приводит к печальным последствиям. Представители этого астрологического символа щедро одаривают своей энергией, жизненной силой всех нуждающихся, отчего «защитная» энергетическая оболочка истончается. И бороться с наведенной на них порчей Близнецам становится все труднее. Проявится сглаз в виде кашля и проблем с дыханием, общей слабости и апатии.

Скорпион

Скорпионы — народ активный, энергичный, обладающий мощной энергетикой. Жизнь в них кипит, но есть одно упущение: все свои переживания и тревоги эти люди держат в себе, они часто умалчивают о своих проблемах. Это свойство ослабляет защиту от темных сил. Уставший от забот Скорпион легко поддается сглазу, чаще всего последствия дают о себе знать сбоями в работе половой системы.

Рыбы

Рыбы — такие же жертвенники, как и Близнецы. Они искренне сочувствуют несчастьям окружающих и даже незнакомых людей, страдают за весь мир порой. Похвальная готовность поддержать ближнего в трудный момент может сыграть не в пользу сего знака. Среди тех, кто нуждается в помощи, может попасться недобрый человек, который позавидует широте души Рыб и пожелает зла. В результате сначала придет депрессия, а следом могут пострадать и жизненно важные системы организма.

Чтобы не стать жертвой сглаза и порчи, нужно тщательно следить за своим самочувствием и настроением. Заподозрив, что вашей силой хочет напитаться посторонний, прервите всякое общение с ним. Поддерживайте связь лишь с теми людьми, которые честен с вами и дружелюбен. Также не стоит распространять негативную энергию самим — следите за своим поведением и не желайте дурного ближнему.

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