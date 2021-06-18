🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Для Раков день будет более чем удачным. Вселенная будто решила наградить вас за упорный труд и стойкость в борьбе с чередой неурядиц. Вы справились достойно за это получите новые знакомства с нужными людьми — в будущем случайная встреча может обернуться невероятно желанными переменами. Вдохновение посетит творческих Раков, подарит желание созидать и радовать мир своим искусством . Воспользуйтесь всеми открывающимися возможностями по максимуму.

Близнецам звезды рекомендуют вернуться в реальный мир из плена социальных сетей. Период у вас непростой, понятно, вам хочется «заменить» свою жизнь с ворохом проблем на отфотошопленную картинку. Желание понятное, но все же оно является самообманом. Выключите телефон, вместо наблюдения за чужим счастьем начинайте строить свое. Для этого нужно просто выйти из дома. Очень вероятно, что скоро состоится знакомство с потенциальным спутником жизни!

Космический совет: решите, к чему ведут отношения — пора или в ЗАГС, или на поиски нового возлюбленного.

Тельцы очень чувствительны и одарены интуицией. Они всегда понимают, что рядом «тот самый» человек, как понимают и то, что перспектив у отношений нет. Прислушайтесь сегодня к своему внутреннему голосу. Что он вам говорит? Для многих представителей знака наступает решающий момент, когда нужно или встать на одно колено с кольцом, или отправиться на поиски настоящей второй половинки. Доверяйте своим ощущениям и действуйте!

У многих в жизни есть человек, который невероятно манит к себе даже спустя годы и сотни обид. Всегда существует риск поддаться чарам, забыть, почему вы расстались и снова оказаться в его объятиях. Некоторые Овны сегодня будут подозрительно много думать об объекте былой страсти, но не стоит увлекаться! Помните, что вспоминать — не значит, скорее позвонить. Даже если сейчас очень одиноко, а там, скорее всего, не откажут в ласке. Не стоит бередить старые раны, новый виток токсичного романа будет вам не на пользу.

Сегодня повезет творческим людям — художникам , артистам. Выгодные сделки и позитивные события в карьере ждут юристов, социологов, психологов. Работайте целенаправленно и упорно для достижения цели, но принятие новых важных решений лучше перенесите на другое время.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июня, растущая Луна находится в знаке Весы. Отличный день для новых знакомств, приема гостей, общения с партнерами по браку и бизнесу. Успешными будут любые начинания, связанные с улучшением окружающего пространства — декорирование дома, ремонт, облагораживание собственного сада или даже забота о клумбе во дворе многоквартирного дома. Главное — созидание верной направит энергию и наполнит душу.

♌ Лев

У вас, уставшие и загнанные делами Львы, наверняка есть свои способы восстановить физические и духовные силы, какие-то особые ритуалы, творческие занятия и прочее. Лучшее, что вы можете сделать для себя сегодня — предаться им. Пусть начальник кричит о дедлайнах, а друзья зовут на премьеру фильма! Пусть вы запланировали массу других дел заранее. Сегодня нужно отложить все на потом и устроить выходной, наполнить его только приятными вам вещами. Компания для этого тоже не нужна — только вы и ваша свобода.

Космический совет: посвятите время тому, от чего ваша душа чувствует себя хорошо.

♍ Дева

У Дев наступает момент пересмотра собственного стиля, интереса к созданию нового образа. Очень полезный момент, когда можно задать новый вектор всей (без преувеличения) жизни. Не жалейте времени и средств, если они у вас есть и «вложитесь» в себя по максимуму. Не стоит гасить в себе порыв к гламуру, но не нужно и заставлять себя выглядеть иначе. Слушайте себя, будьте внимательны, и получайте удовольствие от перемен.

Космический совет: пришло время освежить имидж: новый образ может стать шагом к новой жизни.

♎ Весы

В последнее время все труднее доводить начатое до финальной точки. Миллионы отвлекающих факторов заставляют вас топтаться на месте. У этой вашей беды есть вполне конкретная причина — вы не умеете ставить между собой и окружающими границы. Если кто-то постоянно внедряется в вашу зону комфорта со своими требованиями, его нужно прогнать! И Точка! Исключите все факторы, которые мешают достигнуть цели, без сожалений. Результат не заставит себя ждать.

Космический совет: пора избавиться от отвлекающих факторов и обозначить четкие личные границы.

♏ Скорпион

Ваша интуиция будет обострена сегодня, как никогда. И первостепенной задачей этого дня будет прислушиваться к ней во всем. Согласитесь, только вам по-настоящему известно, с кем дружить, кого любить, как работать и так далее. Так почему же вы позволяете окружающим решать за вас? У вас есть собственный дар понимания себя, ни в коем случае не гасите его в стремлении походить на других!

Космический совет: ваша интуиция сегодня сотворит чудо, если вы к ней прислушаетесь.

♐ Стрелец

Стрелец, вы живете, существуете или просто выживаете? Да, у вас действительно есть проблемы, которые нужно решать, но работа и помощь страждущим — не вся ваша жизнь! Оставьте себе хотя бы ее часть! Проявите здоровый человеческий эгоизм наконец. Труд без продыху — вот, что вгоняет вас в депрессию. Пересмотрите свой график, внесите в него пару выходных, проведите немного времени наедине с собой и позвольте себе пару запретных удовольствий. Космический совет: разнообразьте образ жизни благотворителя, побудьте хоть немного эгоистами!

♑ Козерог

Темную ночь сменяет рассвет, вы это знаете. Но при этом постоянно крутите в голове разрушающие душу мысли о тленности бытия и неминуемой гибели всего прекрасного. Нет, Козероги, ваша жизнь не просто может быть легкой и прекрасной, она непременно станет такой, стоит вам только поверить в себя. Вы умеете действовать целеустремленно. Проявите этот талант в обучении радостям жизни. Сходите утром на йогу, днем навестите маму, а вечером — на танцы!

Космический совет: долой мрачные мыли, развейтесь и отдохните. Помните, что ваша жизнь еще подарит много радости.

♒ Водолей

В вашем окружении есть люди, которые будто бы дарят крылья, а есть те, кто их подло подрезает. Пора уже вывести недоброжелателей на чистую воду. Чтобы жизнь не превратилась ад, с токсичными личностями нужно расставаться, причем экстренно. Хорошо подумайте над качественным составом круга ваших друзей и приятелей. И избавьте себя от тех, кто тянет на дно. Вы знаете, о ком речь.

Космический совет: вам требуется срочная «чистка» друзей — пора избавляться от токсичных связей.

♊ Рыбы

Аналогичный совет звезды приготовили и Рыбам. Только с небольшой оговоркой. Сегодня нужно не просто выбрать тех, с кем нестрашно идти по жизни, но и позволить доброжелателям оказать вам помощь. В поддержке со стороны нет ничего постыдного. Кроме того, сегодня совместная работа с единомышленниками будет на редкость эффективной. Собирайте свою команду игроков, надежную и перспективную. Не берите в нее тех, в ком сомневаетесь.

Космический совет: отличный день для групповой работы и творчества. Не отказывайтесь от помощи со стороны.

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