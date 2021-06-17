🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Раки, проверьте себя. Вызывают ли данные вам возможности чувство радости и прилива сил или же заставляют вас бояться самой идеи встать с постели? Осознайте, что заставляет вас трепетать. Если вы выбираете первый ответ — вы живете в гармонии. Второй же свидетельствует о проблемах с самооценкой, которые именно сегодня могут причинить вам неприятности. Помните, что окружающие заставляют вас чувствовать себя плохо лишь потому, что вы сами себя не принимаете.

Все, с кем мы пересекаемся, знают то, чего не знаем мы. Уделите пристальное внимание взаимодействию, которое у вас происходит в данный момент, и отношениям, что вы привлекаете в свою жизнь. Уменьшение ваших текущих обстоятельств поможет увидеть высшую причину всего происходящего. Для некоторых Близнецов это может быть время общения с духовным учителем или наставником. Держите свое эго в стороне и будьте восприимчивы к мудрости, которая приходит.

Все известные гуру самопомощи и просветленные мастера постоянно говорят о «отпускании». Но что в действительности означает? И как отпустить горькие эмоции, которые постоянно мучают? Автор мотивирующих книг Стив Мараболи говорит: «Если вы не прощаете себя, если вы не прощаете ситуацию, если вы не понимаете, что ситуация позади, вы не можете двигаться вперед». Начните с принятия вещей, которые вы не можете изменить, Тельцы.

Зачем путешествовать в одиночку, если можно это делать с любимым человеком. Спонтанность — ваше волшебное слово сегодня, Овны. Вселенная рекомендует найти в себе смелость поэкспериментировать с вещами, о которых вы раньше даже боялись подумать. Благословение в виде неожиданного изобилия может прийти к вам. Рассматривайте это как возможность начать жить без долгов перед самим собой с сегодняшнего дня.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июня, когда растущая Луна находится в знаке Девы, представители многих знаков зодиака ощутят небывалый подъем сил, будет легко общаться, проводить переговоры, заводить новые знакомства. День будет позитивным для людей, которые пока не состоят в отношениях. Рекомендуется открыть сердце, чтобы наполнить его любовью.

♌ Лев

Львы, для вас все худшее позади. Поверьте, вы вышли из мрака ночи как более сильная, более устойчивая версия себя. Впереди — радость, смех и единение. В приоритете для вас сегодня — душевно проведенное время с семьей или близким человеком. Некоторым предстоит знаковое событие. Не отказывайтесь от идеи знакомств. Новые люди могут удивить вас, оказавшись такими же необыкновенными, как и вы.

Космический совет: удача обещает стать вашим постоянным спутником.

♍ Дева

Девы, задумайтесь, как вы справляетесь с переменами? Бежите и прячетесь в укрытии или сталкиваетесь с ними лицом к лицу? Кое-что вам неподконтрольно сегодня. Как вы отреагируете на поворот судьбы? Будьте готовы идти сквозь темную ночь в душе с улыбкой на лице. Внутреннее знание, которое вы получите на другом конце пути, сделает вас непобедимым. Помните, что Вселенная никогда не бросает нам вызов, с которым мы не способны справиться.

Космический совет: будьте готовы пройти сквозь темную ночь с улыбкой на лице.

♎ Весы

Весы, подсознание — это место, где находится магия. Ваша задача в сегодня — тренировать свой ум, чтобы получить точные знаки и символы, необходимые для продвижения вперед по вашему пути. Помните, что ваши мечты — точный барометр того, что происходит за кулисами Вселенной. Доверьтесь своей интуиции. То, что вы получаете из других источников, это просто дополнительная информация.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

♏ Скорпион

Скорпионы, кокон больше не может держать бабочку. Пришло ваше время вырваться на свободу, расправить крылья и стать самой лучшей версией себя. Помните, что процесс метаморфозы редко бывает легким. От вас потребуется очиститься и противостоять всему, от чего вы раньше убегали. Примите вызов, на другом конце пути вас ждет один из самых больших прорывов в вашей судьбе.

Космический совет: пришло ваше время расправить крылья и стать лучшей версией себя.

♐ Стрелец

Стрельцы, прекратите идти на поводу у общества! Пришло время пробудить своего внутреннего революционера. Вспомните о том, что психологи называют «скрытыми частями подсознания». Может быть, виновник всех проблем — детская травма? Разберитесь в себе, найдите источник своих неприятностей. Это будет лучшим лекарством от всех недугов. Космический совет: окунитесь в тени, чтобы найти свет.

♑ Козерог

Нет никакой гарантии, что вы найдете счастье на вершинах Гималаев или на страницах сентиментальных романов. Вам нужно каждый день варить собственное «зелье» — до тех пор, пока не получите верный рецепт. Станьте увереннее в себе. Рассматривайте новый опыт как вновь приобретенную сверхдержаву. Есть еще кое-что, на что сегодня вам нужно обратить внимание: планирование своего времени. Приверженность рутине поможет вам стать более ответственным.

Космический совет: приготовьте свое собственное «зелье счастья».

♒ Водолей

За что вы боретесь, Водолеи? И стоит ли ради этого устраивать войну? Помните, что каждый раз, когда вы берете меч, вы жертвуете своим собственным спокойствием. Напоминайте себе, что вы больше и лучше этого. Не забывайте, что люди будут помнить не только ваши слова, но и то, как вы их произнесли. Будьте осторожнее, если не хотите, чтобы ваше эго поставило под угрозу то, что вам на самом деле дорого.

Космический совет: будьте внимательны к своим действиям и словам сегодня.

♊ Рыбы

Мы — часть великодушной Вселенной, и хотим прекрасно прожить свою жизнь. Рыбы, помните об этом, когда вас одолевают страх, сомнения в себе и стеснительность. Ведь если подобное происходит иногда, это нормально. У вас в жизни было предостаточно вызовов и похлеще. Как избавиться от этого в будущем? Это чертовски трудно, но раз и навсегда объясните это себе и вперед — «На старт! Внимание! Марш!».

Космический совет: помните о милосердной Вселенной, которая желает, чтобы у нас все было прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как разбогатеть разным знакам зодиака. По дате рождения можно предсказать многое — от удачливости в любви, до перспектив в вопросе благосостояния. И многое же можно изменить, зная свои слабости.