Почему звезда «Вечного зова» Тамара Семина не хочет завещать квартиру родным?

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82-летняя актриса и слышать не хочет о кровных родственниках. В чем же они так сильно провинились?

Звезда фильма «Вечный зов» Тамара Семина впервые рассказала о проблемах в семье и личной жизни. 82-летняя актриса почти перестала выходить на связь с внешним миром: она тяжело больна, но помимо этого ведет холодную войну с назойливыми родственниками. Неужели близкие хотят лишить селебрити всех денег и жилья?

Квартира на халяву?

В интервью Дмитрию Борисову Семина призналась, что неудобства ей доставляют пожилая тетя Павлина Васильевна с наследницей Тамарой. Актриса рассказала, что с сестрой матери никогда не состояла в хороших отношениях. В молодости, завидев племянницу, та даже перебегала на противоположную сторону улицы — так велика была ненависть. Но как только Тамара Петровна стала знаменитой, все изменилось.

В 2005 году от последствий инсульта скончался любимый супруг Семиной — актер Владимир Прокофьев. Звезда едва не сошла с ума от горя: она очень дорожила мужем. В 2021-м в результате осложнений коронавируса ушел еще один близкий человек актрисы — сестра Галина. Узнав о том, что народная артистка РСФСР осталась совершенно одна, тетя Павлина и ее дочка развернули «масштабные действия».

Женщины стали названивать актрисе, призывали выйти на связь. Но Тамара Петровна по-прежнему категорична: она не хочет общаться с людьми, которые не раз бросали ее в тяжелых ситуациях и пытались нажиться на горе. Так, например, после смерти отца Семиной Павлина Васильевна хотела присвоить себе его имущество, а в дом актрисы не раз приводила посторонних людей.

Звезда «Вечного зова», обращаясь к родственникам, откровенно заявляет: не нужно пытаться наладить с ней диалог, ходить по шоу на ТВ, чтобы «искать правду» — ни квартиру, никакое другое имущество от нее эти люди не получат. Актриса также заметила, что и ей ничего не нужно от них.

«Квартиру Павлине, Томочка, отдай. Квартирку отдай! Нифига не получите! <…> А я буду подыхать, но денег не попрошу. Все», — поставила жирную точку в этом конфликте звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем тяжело болеет актриса Тамара Семина.