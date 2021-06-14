Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

На защиту поющей ведущей встала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Поющая ведущая Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев устроили скандал во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ».

Сначала Губерниев узнал мнение Бузовой о футболе. Но не дав девушке закончить речь, он поинтересовался, завязала ли звезда со спиртным по утрам.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Ольгу зацепил этот вопрос и она разревелась.

«Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию… Так и знала, что этим все закончится. Дмитрий, вы для меня — дно и не мужчина! Вы уже пять лет меня оскорбляете в комментариях как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо», — ответила Бузова Губерниеву.

Спортивный комментатор попытался объяснить свой поступок тем, что он цитировал Карлсона, который задал такой же вопрос Фрекен Бок в книге Астрид Линдгрен.

К слову, если смотреть видео всего конфликта с самого начала, то дерзить первой начала Ольга.

«Давайте, хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за десять секунд нужно показать Вашу образованность. Вы знаете эти фамилии, это круто. Я за Россию, я за спортсменов и я за футбол. Да, Дмитрий Губерниев! Вчера было да, не очень. У нас есть два варианта. Вариант первый — обосрать, как вы умеете делать!» — с пафосом заявила Бузова.

Дальше все превратилось в перепалку, завершившуюся провокационным вопросом от Губерниева, который он привел в качестве примера простого вопроса.

«Это же просто! Да или нет!» — закричал ведущий.

«Я знала, что так закончится!» — заревела Ольга.

После этого эфир прервался на паузу, Бузова взяла себя в руки и успокоилась. Она довела прямое включение до конца и пожелала нашим футболистам не отчаиваться.

ВОТ ЭТО ЭФИР НА МАТЧ ТВ! В нашу студию пришла Оля Бузова, и случился настоящий пожар 🔥



В гости к Илье Трифанову заглянула девушка, неравнодушная к футболу. Неудивительно, что в студии завязался горячий спор



❤️🇷🇺 Но самое главное — Оля искренне болеет за наших парней pic.twitter.com/vduBvq5Ng2 — Матч ТВ (@MatchTV) June 14, 2021

За оскорбленную поющую ведущую вступилась генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она отметила, что мир спорта суров и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы. По словам Канделаки, некоторые ее коллеги относятся к женским слабостям с неоправданной жестокостью.

«Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должно. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков», — написала Канделаки на своей странице в Telegram.

Она поблагодарила Ольгу Бузову за эфир и добавила, что знаменитость «сильно и искренне выражает свою любовь к нашей команде: от криков в ее поддержку, слез и переживаний, до улыбок и поцелуев, для которых время еще настанет».

Ранее 5-tv.ru писал, что в МХАТе рассказали о дальнейшей карьере Бузовой в театре.