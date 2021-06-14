Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

Решением Зюзинского суда столицы известный рэпер обязан выплатить государству 100 тысяч рублей.

Рэпер Моргенштерн (также известный, как Алишер Валеев) обжаловал в Московском городском суде штраф, назначенный ему по делу о пропаганде наркотиков в его видеоклипах. Об 5-tv.ru сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Решением Зюзинского суда столицы известный рэпер обязан выплатить государству 100 тысяч рублей. Жорин отметил, что обжалование совершенно не связано с суммой штрафа, а с тем, что «не было как такового судебного разбирательства». В ходе заседание в допросе свидетелей, как пояснил адвокат, было отказано. Таким образом, как подчеркнул правозащитник, его клиенту не было предоставлено право на защиту.

«В ходе судебного разбирательства было заявлено десять ходательств. И абсолютно во всех нам было отказано. Нам было отказано в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили. Нам было отказано в привлечении письменных доказательств к материалам дела. В своем определении об отказе суд указал, что так достаточно. Но на мой взгляд несколько странный аргумент. А самое удивительное, что нам также отказали в ведении протокола судебного заседания, то есть суд не вел протокол. В этом ходательстве нам тоже было отказано», — обратил внимание звездный адвокат.

Кроме того, заседание проходило без прессы. Хоть заседание, как указано в постановлении, было открытым, но в зал никого не пустили. Отказано защите было также и в повторной лингвистической экспертизе, так как два представленные с разных сторон вывода прямо противоречат друг другу, фоноскопической экспертизе.

«То, что происходило в Зюзинском суде, больше подходит формулировка — имитация судебного процесса. Потому что его, как такового не было», — подчеркивает Сергей Жорин.

Резюмируя вышесказанное, адвокат заявил, что обжалование в первую очередь связано с тем, чтобы в апелляционной инстанции было все проведено правильно и по закону. В доказательство своей позиции Жорин пообещал, что в ближайшее время на сайте его адвокатской конторы появится аудиозапись заседания, процессуальные документы и прочее.

«Каждый сможет сделать вывод об объективности и беспристрастности судебного разбирательства», — подытожил юрист.