Последнее мгновение: как будут вести себя перед смертью разные знаки зодиака?

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Есть среди представителей астрологического круга стоики, что гордо шагают в небытие, другие же до последнего вздоха противятся судьбе.

Чтобы вы сделали, если бы узнали, что жить осталось несколько часов или минут? Об этом задумывался хоть раз каждый. Но в роковой момент, как известно, человек может быть непредсказуем. Кто-то позвонит маме или любимому, кто-то «поспешит жить» и займется любовью с первым встречным, другие же осознают, что готовы отправиться на тот свет, встретят смерть гордо, лицом к лицу. Астрологи уверены, что в шаге от небытия представители каждого знака зодиака ведут себя примерно одинаково. Это, как черты характера или удачливость, уже заложено в них высшими силами.

Овен

Овны жизнь свою любят бесконечно, и каждую ее минуту стараются провести максимально продуктивно или хотя бы приятно. Узнав о скорой гибели, они не предадутся унынию, не станут плакать и ждать, а начнут решительно действовать. Вероятнее всего, Овен насладится последними мгновениями в объятиях страстного любовника. Даже при нехватке времени поиск кандидата для этого обаятельного красавчика не станет трудной задачей.

Телец

Тельцы в принципе не способны поверить, что однажды исчезнут с лица Земли. И если их в этом убедить, реакция будет однозначной — шок и паника. Немного успокоившись, представитель этого астрологического символа начнет обдумывать план спасения. Только испробовав все возможные способы выжить, Телец смирится с действительностью. Последние минуты он решит провести со своим спутником жизни — скажет главные слова, разделит вкусный ужин и крепко обнимет.

Близнецы

Этот знак, как и Телец, уверен, что безвыходных ситуаций не существует. Стоит отметить, инстинкт выживания в Близнецах очень развит, а потому существует шанс обмануть старуху с косой и выгадать еще немного времени для радостей жизни. До последнего вздоха они будут активно спасаться, даже в ущерб близким, которым можно было посвятить отпущенные часы.

Рак

Раки по природе очень эмоциональны. Они ни за что не согласятся умирать, не попрощавшись трогательно со всеми, кого знают. Начнут с семьи и близких друзей, а закончат одноклассником, которого когда-то ударили портфелем по голове — надо же извиниться! С чистой совестью и наполненным любовью сердцем Рак устроится в любимом кресле, возьмет за руки родных и будет ждать своего часа.

Лев

Лев настолько любит покрасоваться, что даже перед самой кончиной не снимет маску бравого гордеца. Он ни за что не признает на публике, что боится или надеется избежать печальной участи. Поэтому вместо лирики предпочтет празднование жизни! Лев соберет всех друзей за столом, будет их веселить и развлекать, много смеяться, как будто и не надо умирать!

Дева

Девы от младых ногтей понимают бренность мира и мимолетность человеческой жизни. Им не нужно будет тратить время на примирение с действительностью, это сделано давным-давно. Близкие, вероятно, будут сомневаться, осознает ли Дева свою участь: в глазах, как всегда загадка, распорядок дня — как обычно. Все, что действительно будет важно этому философу — взглянуть еще разок на самых любимых людей.

Весы

Весы очень расстроятся, узнав о скорой смерти. Но не так, как все остальные знаки. В первую очередь их будет волновать то, что миллион запланированных мероприятий и курсов посетить не удастся. Почувствуйте разницу: Дева переживает не о том, что мало успели насладиться жизнью, а о том, что помирать придется не умеющим танцевать твист, например.

Скорпион

Эти ребята не паникуют. Не готовьтесь их успокаивать и подавать носовой платок. Они не станут грустить и отказываться от важных для себя вещей — общения, работы, помощи окружающим. Со стороны будет казаться, что в Скорпионе ничего не изменилось, и только он сам ощутит, насколько правильный выбор сделал в жизни. С чистой совестью и чувством выполненного долга смерть не страшна.

Стрелец

Стрельцы по сути своей защитники и ангелы-хранители. Едва ли в первую очередь, узнав о скорой кончине, они станут заботиться о себе. Нет, они поспешат подготовить всех своих подопечных к самостоятельной жизни как можно лучше. Только зная, что без него не пропадут, Стрелец согласится шагнуть в вечность.

Козерог

Козерогам не привыкать к трудным задачам. Они и так ежедневно борются за свое существование и за лучшую жизнь для своих родных и друзей. Перед неминуемой гибелью Козерог тщательно рассчитает время и силы, обозначит план действий и график встреч, но впервые оставит немного времени для себя. Хотя бы несколько минут одиночества, тишины и отдыха. Тогда он обязательно подумает: как здорово, почему я раньше так не делал?

Водолей

Водолеи настолько беззаботные создания, что даже приближение конца своего существования не заставит их погрузиться в думы и смешанные чувства. Да и некогда им осознавать несправедливость мира! Скоро новая вечеринка, на которой ждут, на которой нужно блистать! Возможно, в этот особенный раз на празднике будет чуть больше секса и рок-н-ролла, чтобы уж наверняка!

Рыбы

Рыбы, безусловно, испугаются смерти, причем настолько, что сначала даже не поверят. Отрицание — их любимый способ справляться со стрессом. В этот страшный (не забывайте, вымышленный!) момент кто-то обязательно должен быть рядом с Рыбами, чтобы обсудить, утешить, приласкать. Но даже успокоившись и почти смирившись, представитель этого знака будет тайно надеяться, что все обойдется.

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