Фото, видео: Instagram @nastyatropi, @letotropi

У надгробья также установили камень с «кодексом» знаменитости.

Жизнь звезды российского сегмента Instagram Насти Тропицель трагически оборвалась почти год назад, но памятника на могиле девушки долгое время не было. Однако буквально на днях мемориальный камень с фотографией знаменитости появился на месте ее последнего пристанища. Соответствующие кадры опубликовали в сообществах, посвященных памяти Насти Тропи.

Вместе с надгробием на могиле появились также статуэтка птицы, кофейная чашка, живые цветы и камень с постулатами, которые пыталась продвигать Тропицель.

Instagram @letotropi

Настя Тропицель начала вести блог в 13 лет, а в 15 уже заработала свой первый миллион. В феврале 2020 года уехала на отдых на Бали, где разбилась на мотоцикле. Из-за пандемии родные не смогли приехать и забрать тело девушки, ее кремировали в Индонезии. Часть праха была развеяна на Бали, позже урна с останками была доставлена в Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать разбившейся на байке Насти Тропи сфотографировалась в ее кружевной пижаме, чем вызвала негодование поклонников дочери.