Новые правила закрыли перед трудовыми мигрантами двери

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Люди готовы штурмом брать здание паспортно-визового сервиса. Но что толку? Правила есть, а механизма нет.

В России могут повсеместно встать стройки и общественный транспорт — трудовые мигранты, занятые в этих сферах, оказались на грани депортации. В стране вступили в силу другие правила для приезжих — по старым работать уже нельзя, но новые, как выяснилось, еще не работают. Люди штурмом пытаются брать визовые центры.

Елена Норкунайте искала выход из ситуации.

«Кто последний?»

Спрашивать в такой толпе просто бессмысленно. Потому что очередь не движется, да и все мигранты сейчас в одинаковом безвыходном положении.

«Открой дверь, говорю!»

А это уже Казань. Люди готовы штурмом брать здание паспортно-визового сервиса. Но что толку? Вот, в Новосибирске — двери миграционного центра решили все-таки открыть.

Но тех, кто добежал до инспектора ФМС все равно отправили обратно на улицу. Причина — неполный комплект документов. Экзамены по русскому языку, российской истории и праву, на которые они записывались заранее — пока отменили. Потому и нужную справку никто предоставить не может.

«С утра до вечера каждый день я здесь, ничего не могу понять».

«Девушка, когда будет экзамен и сообщите экзамен. А так — завтра или после завтра — не знаю, не звонит».

С этого понедельника соответствующие центры не выдают сертификаты, необходимые для легализации или получения трудового патента. Шарофат Отайорова живет в Калининграде уже 12 лет, но только сейчас решила оформить вид на жительство в России. Пока мечту об этом придется отложить.

«Я много раз сдаю экзамен. Все успешно сдавала, но на данный момент не могу сдать, потому что центр, где сдают экзамены — там не работают», — сетует женщина.

В России комплексный экзамен для мигрантов теперь должен проходить по новым правилам. Но механизм выдачи сертификатов не успели отладить. По-старому — нельзя, а нового — ничего не опубликовали. И работники миграционных служб — тоже стали заложниками этой проблемы. Что уж говорить о тех, кто после пандемии снова решил приехать в Россию на заработки.

«Еще хуже стало, и наши соотечественники, конечно, мучаются», — говорит президент узбекской диаспоры Санкт-Петербурга Алиджан Хайдаров.

Согласно официальному ответу от Министерства образования и науки, список центров, в которых можно сдать тесты, пока не утвержден правительством. Получается, что новые правила вступили в силу, а сдавать экзамены на знание русского языка, российской истории и права — мигрантам негде. И такая патовая ситуация по всей стране.

Это один из центров Петербурга, в котором мигранты для трудоустройства или легализации в России, раньше получали соответствующие сертификаты. Сейчас он тоже пока не работает и непонятно, когда эти двери откроются вновь.

На сайте Минобрнауки, несмотря на то, что уже два дня мигранты бьются в закрытые двери, — перечня тестирующих центров — по-прежнему нет. Но эксперты считают, новые правила так важны, что никакой спешки и не должно быть.

«Сейчас государство потихоньку начинает наводить порядок на рынке миграции. И вот первым шагом является ужесточение правил и введение единого комплексного подхода к принятию экзамена на территории всей страны», — поясняет руководитель комитета по поддержке занятости и производительности труда ЛОТПП Валерий Шинкаренко.

Тем временем, по постановлению МВД иностранцы должны встать на учет до 15июня. А значит сдать документы им надо уже сейчас. Многие мигранты боятся, что из-за этой неразберихи их депортируют, а потому отчаянно штурмуют миграционные центры.