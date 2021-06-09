🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 июня, убывающая Луна в Близнецах благоволит спортсменам и тем, кто работает на производстве. Звезды окажут помощь всем, кто мечтает поставить спортивный или трудовой рекорд, поэтому любые старания окупятся втройне. Благоприятный день для похода в театр, на выставку или посещение танцевального класса — близость к искусству способно раскрыть ваш спящий потенциал.

♈ Овен

Перестаньте постоянно смотреть на графики, показатели и другие статистические данные. Отвлекитесь от цифр и загляните внутрь себя. Ощутите, что вы чувствуете на самом деле. Не сомневайтесь, ваш внутренний компас даст вам верное направлением.

Космический совет: ответ есть только внутри вас самих.

♉ Телец

Сегодня у вас может быть сложный день, но он необходим для дальнейшего роста. Пересмотрите свои контакты, пролистайте телефонную книгу. Все ли ваши дружеские отношения действительно построены на уважении и любви? Проведите ревизию в своем «шкафу отношений».

Космический совет: соблюдайте гигиену общения.

♊ Близнецы

Иногда забываешь о том, что даже самый близкий человек не умеет читать ваши мысли, поэтому следует всегда говорить о своих чувствах, не дожидаясь, пока кто-то сформулирует ваше внутреннее состояние за вас.

Космический совет: больше общайтесь с теми, кто вас любит.

♋ Рак

Пришло время расправиться со старыми страхами, которые мешали вам жить долгие годы. Будьте уверены в себе, вы набрали достаточно сил и опыта, чтобы сокрушить внутреннего врага и забрать награду, которая всегда полагалась именно вам.

Космический совет: сокрушите внутреннего врага.