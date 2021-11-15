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По мнению специалиста, цифры на входной двери — это не просто порядковый номер вашего жилища.

Люди привыкли думать, что на комфорт и уют влияет внутреннее убранство дома. Кто-то верит, что большую роль играет местоположение здания. Другие же считают, что позитивная или негативная энергетика могут передаться от предыдущих жильцов.

Специалисты в области эзотерики считают иначе. Именно номер квартиры, а вернее его нумерологическое значение должно совпадать с энергетикой жильца, в противном случае человеку будет некомфортно в его собственной квартире. Об этом рассказал нумеролог на странице Ezo.Journal в Instagram.

Чтобы узнать нумерологическое значение своей квартиры, необходимо провести небольшие математические расчеты. Это касается тех, чей порядковый номер квартиры двух или трехзначный. Например, 176. Разбиваем число на единицы, получаем 1, 7 и 6. Теперь это все нужно сложить — 1+7+6=14. Эта сумма также не окончательная, ее также разбиваем на единицы и проделываем аналогичную операцию — 1+4=5.

1. Планета Солнца

Такая квартира предназначена для творческих людей, идеально подходит для художников, поэтов, журналистов, актеров. Жилище должно быть заполнено светом, как в прямом, так и переносном смысле. В качестве декора можно украсить помещение светильниками, настольными лампами. Цветовая гамма, которая должна преобладать в квартире, яркая, предпочтительно оранжево-красная. Помещение принесет безграничную радость добрым людям, а вот злые в ней будут испытывать финансовые трудности.

2. Планета Луна

Энергетика этой квартиры идеально подходит для людей, работающих с детьми, поваров и музыкантов. Именно, представителям этих профессий такое нумерологическое значение сулит удачу. Чтобы квартира принесла как можно больше удачи ее хозяевам, ее необходимо правильно украсить. Основной акцент нужно сделать на зеркалах, но здесь главное не переборщить. Основной цвет — нежно-кремовый, который можно разбавить изумрудным декором.

3. Планета Марс

Такая квартира не для лентяев. Девиз живущих здесь: «Сначала делай, потом говори!». В таком доме отлично уживутся активные люди, а вот пассивные за свою лень могут поплатиться здоровьем — застой энергии приносит болезни. Лучшим решением в интерьере такой квартиры станет красный цвет.

4. Планета Меркурий

Лгунам здесь не место. В такой квартире должны жить исключительно честные люди, иначе их вранье обернется боком для них самих. Жильцы, как правило, общительны и гостеприимны. Квартира притягивает путешественников или людей, часто бывающих в командировках. В интерьере квартиры должны преобладать голубой, синий, желтый и серый цвета.

5. Планета Юпитер

Такая квартира притягивает политиков и людей, связанных с наукой. Здесь живут люди, объединенные одной идеей. Обычно обитатели таких квартир любят читать, в их домах — обширная библиотека. В интерьере должны преобладать предметы из бронзы, а доминирующий цвет — пурпурный.

6. Планета Венера

Здесь ценят любовь и комфорт. В таких квартирах обитают добрые гостеприимные люди. Они любят, когда в их доме людно и из каждого угла доносится звонкий смех. Как бы парадоксально не звучало, в таких квартирах прекрасно могут уживаться и яростные скандалисты. Комфортно себя буду чувствовать и любители животных. Энергетика квартиры благоприятная для любителей кошек и собак. Особых предпочтений к интерьеру — нет.

7. Планета Сатурн

Эта квартира для тех, чья жизнь полна испытаний и различных ограничений. С другой стороны, здесь обитают люди, склонные к самоанализу и способные легко развивать в себе новые навыки. Обитатели квартиры с таким нумерологическим значением могут заниматься йогой и духовными практиками.

8. Планета Уран

В такой квартире будет комфортно астрологам и ясновидящим. А вот реалисты и прагматики здесь вряд ли уживутся. Такие дома всегда полны гостей, а их обитатели, окружены верными друзьями. Хозяева всегда полны сил и энергии, их позитивный настрой может зарядить на целый день кого угодно. Дизайн их квартиры должен быть таким же ярким, как и их внутренний мир. Идеально подойдут радужные цвета, особенно нежно-голубой.

Номер 9. Планета Нептун

Квартира под номером девять поистине тяжелая. Ужиться в ней смогут далеко не все. Наиболее комфортно в ней будут себя чувствовать священники, моряки, музыканты и экстрасенсы. Эта квартира скорее для деятелей, чем для созерцателей. Последние рискуют погрязнуть в своих мечтах. Не стоит жить в таком доме и людям, склонным к вредным привычкам.

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