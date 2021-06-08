Везде следы крови: видео с места падения с балкона малолетней девочки в Самаре

Фото, видео: 5-tv.ru

По версии следствия, ребенка с балкона шестого этажа выкинула родная мать.

Малолетняя девочка погибла в Самаре, упав с высоты шестого этажа. По версии следствия, ее выбросила с балкона родная мать. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

Вопиющий инцидент произошел утром 8 июня возле одного из домов, расположенных в Октябрьском районе города. По версии следствия, молодая женщина, предположительно, в нетрезвом состоянии подвесила наследницу над землей в »воспитательных целях». Малышка 2008 года рождения отчаянно визжала и признавалась маме, что очень боится высоты. Но последняя на эти комментарии никак не реагировала.

В какой-то момент ребенок выскользнул из рук матери и упал на асфальт. Девочка получила многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.

В отношении молодой женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемую уже задержали. Вскоре суд изберет для нее меру пресечения.

5-tv.ru

Соседи семьи, в которой погибла девочка, отмечают, что подозреваемая проживала с дочерью одна. Отца малышки здесь не видели. Задержанную характеризуют как вполне адекватного человека. Одна из знакомых женщины отметила, что ранее та никогда не позволяла себе ругать дочь и тем более совершать какие-либо противоправные действия.

«Вроде нормальная. (К ребенку - Прим. ред.) относилась хорошо вроде. При нас не кричала», — отметила соседка в интервью 5-tv.ru.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент, как мать скидывает дочь с балкона шестого этажа в Самаре, попал на видео.