Видео: Гроб Анчукова вынесли из храма в Петербурге под громкие аплодисменты

Фото, видео: Instagram @artem_anchukov; 5-tv.ru

Церемония прощания со знаменитостью пройдет в «Тинькофф Арене».

Отпевание российского актера и ринга-анонсера Артема Анчукова завершилось в Соборе Святого Апостола Андрея Первозванного в Санкт-Петербурге. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором видно, как гроб с телом знаменитости выносят из церкви под бурные аплодисменты и погружают микроавтобус. При этом из религиозного учреждения в этот момент выходит священник, произносит молитву и провожает близких Анчукова, размахивая кадилом.

Буквально через пару часов желающие проводить в последний путь Анчукова отправятся на «Тинькофф Арену». Траурная церемония продлится с 17 до 20 часов по московскому времени.