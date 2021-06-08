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Эксперты рассказали, какие безумства вытворяют представители астрологического круга, поняв, что молодость их уже позади.

Экзистенциальный кризис может обрушиться на человека в возрасте от 30 до 50 лет. На пороге зрелости каждый сходит с ума по-своему — кто-то покупает «хромучий» Harley-Davidson и байкерскую косуху, кто-то заводит молодого любовника, третьи бросают работу в офисе и становятся гончарами… Вариантов истерии масса, и, как заметили астрологи, у каждого знака зодиака она проявляется в разной степени изощренно.

Овен

Самое страшное, с чем у Овнов ассоциируется грядущая старость — исключение из Лиги Большого Секса. Подбираясь к 30 годам, они начинают пересчитывать партнеров и понимают, что еще слишком мало попробовали. Тогда начинается такой марш-бросок, что не все молодые выдержат! Существует вероятность, что сей загул может не остановиться и к девятому десятку.

Телец

Тельцы любят работать и зарабатывать, но на пороге пресловутого кризиса могут вдруг понять — не в деньгах счастье! Достать бы все свои накопления, спустить их на дорогущий мотоцикл и, прихватив с собой юную красотку, укатить в закат! Но скупец из глубины души неразумный порыв, конечно остановит, выделит немного средств на тренажерный зал, да успокоит Тельцу раздраженные нервы.

Близнецы

Несмотря на непостоянность и ветреность натуры, Близнецы особенно не меняются к 30-40 годам. Они все те же взбалмошные и ненадежные романтики. Однако, став взрослыми, представители знака порой смелеют и выпускают на волю внутренних демонов. Я уже старый, а старикам все сходит с рук, думают они!

Рак

Раки, которые 30 лет и три года были образцовыми отцами и прилежными женами, на 34-м могут всех удивить. Придут к своим домочадцам и заявят, что отправляются наверстывать упущенное. Дальше — тренинги личностного роста, курсы пикапа, поступление на первый курс института и пьяные марафоны с юными однокурсниками. Вразумить не получится. Хоть бы выжил — уж не 17 лет!

Лев

Львы, заметив, что начинают дряхлеть, понимают — их жизнь до этого момента была скучной и беспросветной. А раз все равно скоро помирать, то надо срочно обрести смысл бытия. Поэтому представители этого знака, скорее всего уволятся, начнут изучать фен-шуй или нумерологию, ударятся в религию или наоборот, пустятся во все тяжкие.

Дева

Помните, какая примерно степень алкогольного опьянения заставляет женщин петь «Шальную императрицу»? А теперь представьте, что человек (Дева) в этом состоянии каждый день! Экзистенциальный кризис делает из этих ребят неутомимых любовников, вечно молодых и вечно пьяных. Думать они будут лишь о том, «чего еще этакого сожрать, доселе нежратого», как писали незабвенные Стругацкие.

Весы

Весы к 30 годам, скорее всего, пережили уже с десяток кризисов, так что ничего нового их близкие, пожалуй, не увидят. Начнется все с занудного нытья, на смену ему придет жажда действий, потом или переезд на Бали, или новая стрижка, смотря, насколько сильно в этот раз «бахнуло».

Скорпион

Скорпионов и до кризиса все не очень любят, но в процессе они превращаются в истинных фурий. Вспышки гнева, перепады настроения, скандальные разводы и драки из идеологических убеждений — только верхушка айсберга. Ни один «Титаник» не выдержит столкновения с представителем этого знака в период кризиса. Так что лучше на время оставить их в покое. Успокаиваются, благо, довольно скоро.

Стрелец

Стрельцы, едва им стукнуло 30, превращаются в старичков и начинают откладывать на похороны. Вы заметите, как изменился гардероб, а в речи появились слова «намедни», «доколе», «записался к урологу» и прочее. Ну, хоть серенады юным пассиям под окнами не поют и общественный порядок не нарушают!

Козерог

Козероги очень не хотят стареть, и с первой появившейся морщинкой начинают терять рассудок. Всегда такие серьезные и ответственные деловые люди превращаются в отчаянных гуляк! Они совершенно теряют интерес к работе, которая еще вчера была смыслом жизни, перестают наводить чистоту в доме, а волосы решают выкрасить в желтый или вообще сбрить. Тот самый случай, когда долго держались, но сорвались.

Водолей

Водолеи бояться старости начинают года в три от роду. Можно сказать, они живут в состоянии кризиса постоянно. Так что, когда им исполняется 40 лет, они просто продолжают усиленно заниматься спортом, колоть в лоб филлеры и питаться только фермерскими овощами — надеются так протянуть подольше.

Рыбы

Рыбы могут производить впечатление самых адекватных жертв кризиса среднего возраста из всех знаков астрологического круга. Они просто чаще обычного начинают рассуждать о глобальных вопросах, узнают, как зовут мэра их города и начинают понимать, как надо управлять страной. И если повезет, то в путешествие автостопом не отправятся. А если не повезет… Получится Скорпион!

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