В сети появились обнаженные фото победительницы «Холостяка» до пластики груди

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Новая избранница Тимати Екатерина Сафарова не скрывает, что пышные формы у нее не свои.

Откровенные фото победительницы шоу «Холостяк» Екатерины Сафаровой стали предметом бурного обсуждения в сети — на снимках 2016 года бюст модели выглядит куда скромнее, чем сейчас. Пользователи жарко спорят: кто-то считает, что девушке стоило сохранить натуральную красоту, другие же уверены, что с пышными формами Сафарова выглядит куда привлекательнее.

После того, как рэпер Тимати вручил Екатерине кольцо победительницы «Холостяка», интерес публики к ней стал колоссальным. Быстро выяснилось, что красавица встречалась с футболистом Неймаром, принимала участие в испанском реалити-шоу. Ее мама, по слухам, живет в Испании и связана с модельным бизнесом, потому и карьера Сафаровой была предопределена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irene Suarez Barcelona 📸🎥 (@_irenesuarez_)

На снимках авторства фотографа из Барселоны Ирэн Суарес Екатерина смело позирует на берегу моря, на ней тяжелые ботинки, трусы и белый пиджак, накинутый на голое тело. Аккуратной груди модели явно еще не касался скальпель. В посте Суарес указано, что на момент съемки Сафарова работала в агентстве «Пятая авеню».

Впрочем, Екатерина не скрывает, что прибегала к помощи пластического хирурга. Ее коллеги по «Холостяку» напрямую спрашивали, свои у нее формы или силиконовые, и Сафарова без стеснения заявила, что увеличила грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати и Екатерина Сафарова впервые вышли в свет вместе. Бывшая возлюбленная рэпера Анастасия Решетова тем временем выпустила весьма агрессивный клип, в котором показала, как хотела бы расправиться с бросившим ее мужчиной.