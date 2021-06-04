Рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков зодиака

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Игорь Вечерский рассказал, какие события произойдут с разными представителями зодиакального круга.

Астрологические гороскопы не всегда точны, ведь их умеют читать не все. В случае толкования рун важно, чтобы это делал опытный мастер, который сможет сделать точные предсказания.

Провидец Игорь Вечерский не раз составлял прогнозы на будущее, предсказывал природные катаклизмы, события мирового уровня и изменения в жизни знаменитостей. Специально для 5-tv.ru провидец рассказал, что ждет знаки зодиака на грядущей неделе.

Овен

Перевернутая феху, лагуз и дагаз советуют в этот промежуток времени не совершать каких-то активных действий, направленных на развитие финансовой сферы. С другой стороны, вы можете открыть новые возможности, однако они не должны идти вразрез с вашим чувством собственного ощущения комфорта и гармонии. Потому что если измените эту сферу, в будущем она не сможет принести вам хорошего результата.

Телец

Йера, наутиз и гебо говорят о том, что в сфере вашего труда могут возникнуть сложности. Возможно, вы попали в некий застой, из которого вам предстоит выбраться. Чтобы это преодолеть, вам потребуются новые партнерские отношения, новые друзья, товарищи. Они помогут вам в реализации того, к чему вы стремитесь.

Близнецы

Перевернутая ансуз, йера и перевернутый манназ предупреждают о том, что на этой неделе вас могут ввести в заблуждение. Возможно, вы получите неверную информацию, поэтому ее следует перепроверять и действовать обдуманно. С другой стороны, действуя в правильном направлении, вы сможете получить хороший результат.

Рак

Иса, манназ и вуньо советуют на этой неделе обратить внимание на сферу своего личного комфорта, достижение гармоничного состояния внутреннего мира. И через эту сферу реализовать все остальные ваши цели.

Лев

Гебо, райдо и дагаз рекомендуют на этой неделе смело браться за новые проекты и дела. Они готовы принести вам тот результат, который вы ждете, и откроют для вас новые возможности и перспективы.

Дева

Перевернутая райдо, манназ и хагалаз советуют расчистить сферу своего личного пространства, обратить внимание на личные отношения. Не планируйте новые действия, перемены. Сконцентрируйтесь на гармонизации уже существующих обстоятельств.

Весы

Йера, эваз и иса этой неделе дают вам отличные возможности в сфере профессиональной реализации. В этот промежуток времени их можно будет достаточно эффективно реализовать. Однако вам предстоит преодолеть застоявшиеся ситуации, которые мешают вам выйти из замкнутого круга.

Скорпион

Перевернутая беркана, наутиз и уруз говорят о том, что возможна нехватка жизненной энергии. Вероятно, вы не реализовали цели, которые были поставлены в прошлых промежутках времени, и это вас истощило. Что, безусловно, требует вмешательства и накопления достаточных сил для будущих действий.

Стрелец

Перевернутая вуньо, наутиз и йера советуют вам в этот промежуток времени проанализировать ситуацию в жизни в целом, особенно в сфере своей работы. Сумейте правильно расставить приоритеты, поймите, чего именно вам не хватает для достижения того уровня личного комфорта, который вам необходим.

Козерог

Райдо, хагалаз и альгиз рекомендуют на этой неделе активные действия, в первую очередь направленные на разрушение преград, которые встали на вашем пути, потому как сейчас эти действия будут достаточно эффективны. И помогут вам в будущем реализовать то, что вы хотели бы видеть.

Водолей

Гебо, беркана и перевернутый лагуз предупреждают о том, что на этой неделе возможны различные непредвиденные обстоятельства, развития ситуации не по планируемому сюжету. Тем не менее, вы сможете достичь хороших результатов, если будете действовать активно и вовлечете в свои действия новых участников. На этой неделе у вас хорошие возможности для совместных действий и налаживания коммуникации.

Рыбы

Ингуз, беркана и перевернутый ансуз говорят, что вы можете совершить опрометчивые действия, которые могут быть основаны на вашей эмоциональной сфере. Кроме того, следует внимательно относиться к поступающей информации, дабы защитить себя от лжи. В то же время вы получите хорошие возможности для развития существующего положения вещей. Вы способны достичь успеха, учитывая все необходимое обстоятельства.

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