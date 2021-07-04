Китайская астрология Бацзы. Как правильно читать прогнозы?

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Специалисты раскрывают секреты древней науки «о жизни и судьбе».

Что мы знаем про так называемый «китайский» или «восточный» гороскоп? Чаще всего только то, что там какие-то «звери», что они бывают с приставками про «дерево», «воду» или «металл». К примеру Металлический Бык, год которого наступил в 2021-м.

Почти все знают, в год какого животного по восточному гороскопу они родились и накануне Нового года усиленно ищут в интернете, в какой одежде встречать праздник и что есть за новогодним столом. Все это, конечно, имеет отношение к китайской астрологии, но на самом деле очень небольшое. Подробности 5-tv.ru рассказала специалист по системе Бацзы Tanya Bendz.

«Никакой китайской астрологии нет»

Для начала — нет никакой «китайской астрологии», потому что прогнозы в системе Бацзы строятся не по движению планет, а по движению энергий во Вселенной.

Так что же такое Бацзы? В переводе с китайского это слово означает «восемь иероглифов». Речь идет про иероглифы, описывающие дату рождения — считается, что в них закодирована судьба человека. В карте каждого иероглифы располагаются в четыре столбика — или столпа, — обозначающие год, месяц, день и час рождения человека. Собственно, полное название системы предсказаний — «Бацзы Суаньминь» — означает «восемь иероглифов для расчета жизни и судьбы».

Науке Бацзы несколько тысяч лет, первый серьезный трактат датируется I веком нашей эры, а его концептуальное переиздание произошло уже во II веке. Прогнозами Бацзы издревле пользовалась китайская знать, долгое время эта наука была «тайной». Ходят легенды, что после китайской революции Мао Цзэдун запретил Бацзы и выгнал мудрецов из страны. Они обосновались в Гонконге и Сингапуре, где сегодня традиционно сильные школы фен-шуй.

Я неслучайно упоминаю фен-шуй — это одна из важных частей китайских традиционных наук о человеке. Туда еще входят китайская медицина, наука расчета стратегий (Ци Мень Ду Цзя) и много другого. Но в центре — Бацзы, потому что именно дата рождения человека определяет его место во Вселенной.

Китайцы считают, что человек — часть природы. Как деревья, реки, облака, скалы и ветер. И на человека влияют энергии, циркулирующие в природе. Соответственно, судьба человека тоже описывается в терминах энергий.

Как устроен восточный гороскоп?

В учении Бацзы есть пять видов энергий — Дерева, Огня, Земли, Металла и Воды. Каждая энергия имеет знак: Ян — мужской аспект, и Инь — женский аспект.

Помимо десяти иероглифов энергий в Бацзы есть и 12 сезонов, соответствующие 12 месяцам. Они обозначаются названиями животных. Это и есть известный всем нам «восточный гороскоп». Месяц в Бацзы начинается не с первого числа, а в разные даты от третьего до шестого числа. А год по китайской системе начинается с февраля — месяца Тигра, а завершается январем — месяцем Быка.

Тигр — февраль, Кролик — март, Дракон — апрель, Змея — май, Лошадь — июнь, Коза — июль, Обезьяна — август, Петух — сентябрь, Собака — октябрь, Свинья — ноябрь, Крыса — декабрь и Бык — январь. Каждое животное имеет свою энергетическую окраску. К примеру Бык, в году которого мы сейчас пребываем, — это знак Инь Земли сезона зимы. А Лошадь, пришедшая пятого июня, — это знак Ян Огня.

Из сочетания энергий и животных и складываются восемь иероглифов Бацзы. Вверху — знак энергии, внизу — знак животного. Так записываются год, месяц, день и час рождения человека. К примеру Металлический Бык — это сочетание энергий Инь Металла и Быка.

Все эти энергии и звери находятся в постоянном взаимодействии. Они «любят» и «ненавидят» друг друга, объединяются в постоянные и временные союзы, наносят непоправимый вред или, наоборот, помогают, защищают и способствуют проявлению лучших человеческих качеств.

Расшифровка «восьми иероглифов» судьбы — дело сложное и серьезное. Порой ему учатся всю жизнь. Каждая карта уникальна, как уникален каждый отдельный человек. Даже карты близнецов отличаются друг от друга. Индивидуальная расшифровка знаний, заключенных в карте Бацзы, доступна только профессионалам. Но чтобы понимать на бытовом уровне некоторые общие тенденции какого-нибудь периода (дня, недели, месяца или года), можно пользоваться обобщенными прогнозами.

Как читать прогноз Бацзы?

Как же читать прогноз Бацзы? Чтобы хоть что-то понимать в нагромождении терминов и названий зверей, для начала стоит рассчитать свою карту. Сделать это легче легкого — вбейте в любом поисковике «калькулятор Бацзы», перейдете по наиболее приятной ссылке, а затем введите на сайте дату, час и место своего рождения. Вам рассчитают табличку из восьми столпов — это и есть ваша карта Бацзы.

Справа налево столпы: года, месяца, дня и часа. Внимательно изучите и запомните то, что написано в табличке. Потом вы будете сталкиваться с этими названиями в Бацзы-прогнозах. Стоит также обратить внимание на названия животных во второй строке таблички и внимательно посмотреть на второй слева столбец — он кодирует день рождения и означает то, какая вы личность.

Вот, собственно, и все. Для начала знакомства с удивительной древней китайской наукой предсказания жизни и судьбы «Бацзы Суаньминь» информации вполне достаточно.

Хорошего вам Бацзы!