Гнили месяц: в Щелково нашли зарезанную семью из четверых человек

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

По предварительным данным, женщину и ее двоих детей убил супруг.

Бездыханные тела мужчины и женщины, а также их двоих детей обнаружили в многоэтажке в Московской области. По данным 5-tv.ru, речь идет об очередной жуткой кровавой расправе.

По официальной информации, ЧП произошло в доме № 2 Богородского микрорайона города Щелково. Там правоохранители обнаружили гниющие останки 17-летней девушки, ее младшей сестры и матери. На телах всех трех — следы ножевых ранений. Предварительно, жертв убили около месяца назад. Вполне возможно, тот самый мужчина, тело которого вскоре нашли на этой же жилплощади.

По версии оперативников, глава семейства по неизвестным причинам набросился с ножом на жену и наследниц. В результате полученных ранений они скончались на месте. Мужчина не смог или не хотел избавляться от тел, а потому прожил с ними еще несколько недель. После — наложил на себя руки.

Точные обстоятельства трагедии выясняются. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестоком убийстве мужчины и двоих детей во Владивостоке.