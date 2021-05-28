🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 мая, убывающая Луна в знаке Козерога советует воздержаться от деловой активности и общения с начальством. Лучше направить свою энергию на личную жизнь. Этот день особо удачен для принятия важных решений в области отношений, особенно — для заключения брака.

♈ Овен

Звезды знают о ваших больших планах, Овны. И вам уже не терпится приступить к их реализации, это очевидно. Однако прежде чем действовать, проверьте, действительно ли вы хорошо подготовились. Сейчас рисковать нельзя, так же как и импровизировать. Только уверенные шаги согласно заранее разработанному алгоритму. В ближайшее время также возможны хорошие новости с любовного фронта. Будьте внимательны, возможно, ваша любовь уже где-то рядом!

Космический совет: будьте осторожными в работе и готовыми к приключениям в любви.

♉ Телец

У вас масса проблем, и вы настроены игнорировать каждую из них. Иногда, как ни странно, так и стоит поступать. Вовремя взятая пауза может быть во сто крат полезнее самого упорного труда. Так что возьмите выходной и устройте себе праздник. Займитесь тем, что приносит удовольствие, спите вволю, вкусно отобедайте, вспомните о заброшенном хобби. Восстановите силы, так легче будет решать проблемы.

Космический совет: пусть у вас масса дел, сегодня лучше устроить себе выходной.

♊ Близнецы

Звезды призывают Близнецов к честности. Будьте открыты со всеми — и коллегами, и друзьями, и с возлюбленными. Это не просто хороший совет для жизни, но и способ заполучить расположение Вселенной. Говорите правду и не скрывайте своих чувств. Будьте внимательны к вещам и ценностям: сегодня велик риск потерять что-то важное.

Космический совет: во всем проявляйте предельную открытость и честность.

♋ Рак

Для Раков наступает время пожинать плоды своих трудов. Вы прекрасно поработали и заслужили признание. Не сомневайтесь, ваш вклад не останется незамеченным. Коллеги и начальство, безусловно, видели, как вы старались ради общего дела. Так что примите свой успех и похвалите себя за продуктивность.

Космический совет: вы прекрасно потрудились и заслужили всеобщее признание.