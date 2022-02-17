Ну-ка мечи стаканы на стол! Как напиваются представители разных знаков зодиака?

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Кое-кому лучше от спиртного держаться подальше, а кто-то — просто родной сын Диониса.

Что у трезвого на уме — у пьяного на языке. Пьяному море по колено. Сколько еще прекрасных поговорок, характеризующих поведение человека подшофе есть в нашем богатом фольклоре? Всех не перечесть, а между тем, их не хватит, чтобы описать нюансы того, что переживает каждый хмельной гуляка. Астрологи попытались обобщить и раскрыли, как напиваются представители разных знаков зодиака.

Овен

«А давай залезем на крышу? Или нет, лучше взломаем сейф начальника и положим туда вместо документов детские рисунки? Нет! Мы угоним катер! А потом вернем. Наверное» — Вот такие примерно предложения раздает направо и налево пьяный в стельку Овен. После обильных возлияний во имя Бахуса он рвется навстречу приключениям, а заодно подбирает себе компанию. Сам он, как правило, выходит сухим из воды, а вот гарантировать безопасность своих товарищей по авантюре может не всегда.

Причем напивается до такого вдохновенного состояния Овен безобидным пивом.

Телец

В алкогольном трипе Телец прекрасен — с упорством достойным лучшего применения он добивается случайно поставленной цели. Поскольку он не привык сворачивать с выбранного пути, поутру нередко ему приходится удивляться: откуда у меня 40 пар полосатых варежек всех возможных расцветок? И где, черт возьми, зарплата?! Оказывается, под мухой ему приспичило заботливо укутать руки всех статуй в городе.

Пить при этом Телец предпочитает водку либо вино.

Близнецы

Люди этого знака пьют только в компании, а потому редко становятся заядлыми выпивохами. Для них алкоголь — символ праздника. Но вот меры в веселии они не знают. Поэтому будут пить редко, но метко — пока последний собутыльник не свалится под стол.

Отмечать дни отказа от трезвости они любят вином и текилой.

Рак

Раки не сильны в застольях и пиршествах. Им не позволяет пуститься во все тяжкие отсутствие крепких нервов и слабость здоровья. Но если уж кому удалось напоить Рака, держись: он обеспечит «программу» вечера — сначала разрыдается от какой-нибудь слишком острой шутки, а потом ненароком начнет выкладывать все секреты, свои и чужие заодно.

Развязывает язык Ракам вино и шампанское.

Лев

Львы любят пить изысканно, смакуя все оттенки напитка, поэтому их редко можно застать в пивном пабе с бокалом простецкого лагера. Но что бы ни выбрали эти пижоны, им стоит быть начеку. От лишних бокалов Лев теряет свой лоск, становится смешным и милым. Все бы ничего, но он себе этого потом может не простить. До следующей пьянки, разумеется.

Из напитков Львы предпочитают что-нибудь дорогое и непременно респектабельное.

Дева

Среди Дев большинство — трезвенники. Но встречаются и исключения. Им близка концепция поиска истины в вине, поэтому они могут весь вечер просидеть в углу с одним бокалом, пока другие накидываются. Напоить их непросто, они крайне редко мешают напитки и слишком хорошо подкованы в вопросах сохранения лица во время пьянки. Зато уж если у Девы сорвало резьбу, она и на столе спляшет, и у шеста, и приглянувшийся стакан из бара свистнет.

Для редких случаев ухода в астрал Девы выбирают вино и крафтовое пиво.

Весы

Эти ребята тоже любят разбираться в напитках, эстетствовать, но плохо знают меру. Поэтому в их исполнении дегустация дорогущего виски может быстро перерасти в чемпионат по литрболу. Потом Весы будут себя корить за слабость, но это ровно до следующего загула.

«Смаковать» Весы любят крепкие напитки, особенно виски.

Скорпион

Скорпион — настоящий гуляка. Он будет вести компанию за собой по барам, подвальным кабачкам, подпольным клубам, пока не останется один. При этом уже после пары стопок он становится очень эмоциональным: может плакать, кричать и даже ссориться с окружающими. В этот момент главное не давать ему повода. Зато есть и обратная сторона медали: Скорпион прекрасно запоминает происходящее и потом радует собутыльников веселыми историями их похождений.

Любит виски, водку и вино.

Стрелец

Вот он, знаток хорошей пьянки! Стрелец любит выпить, но так, чтобы все было чин по чину: и компания подходящая, душевная, и стол накрыт как надо. Тогда он будет гулять по полной программе: с песнями, плясками, шутками, и непременно до упора. Правда, в финале может раскиснуть и удариться в минор.

Из всех напитков выбирает простую водку.

Козерог

Отношения с алкоголем у Козерогов бывают двух типов: либо они пьют так пьют, либо спиртное им не интересно вообще. Не гнушаются пропустить рюмашку они и в одиночестве. Найти Козерога, который пьет в меру — большая удача и редкость. Причем, горячительные напитки не меняют их настроение: если начали пить с горя, то к финалу вряд ли станут любить весь мир и счастливо улыбаться.

Конкретных предпочтений в выборе напитка у них нет.

Водолей

Вот уж настоящая душа компании! Поднять бокал Водолей не прочь с друзьями, и скорее ради них, чем ради пьянки. И как только он примет «для блеску глаз», в нем прорывается наружу фонтан креатива: он готов читать наизусть Шекспира, дискутировать о позднем Пикассо, вписываться в съемки нового артхаусного кино. Но длится этот праздник недолго: уже после третьей рюмки Водолей мирно уснет лицом в салате, так и не раскрыв собеседнику, чем так прекрасен Моцарт.

Одинаково рады и вину, и пиву, и водочке.

Рыбы

Рыбы — мастера пить как портовые матросы и оставаться на вид трезвыми как стеклышко. Как им это удается, не знает никто, включая их самих. Зато и остановится вовремя они не могут. Если уж приложились к бутылке, пока не допьют, не угомонятся. Потом, конечно, будут жалеть и клясться, что больше не возьмут ни капли в рот! Никогда!

Очень любят крепкие напитки.

А ранее 5-tv.ru рассказывал, как разные знаки зодиака переживают похмелье.