Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Пользователей сети возмутили гастрольные снимки артиста с певицей Максаковой.

Советский и российский певец Александр Малинин подвергся критики за фото на Украине. Компрометирующие снимки выставила у себя на странице в Instagram оперная певица Мария Максакова.

Она встретилась с Малининым в гримерке на одном из концертов в Днепре. Певица Максакова под постом также заявила о своей 33-летний любви к творчеству Александра Малинина, назвав его «королем романса».

Неоднозначная публикация вызвала массу недовольств среди подписчиков. Они возмутились тем, что эстрадный певец в условиях карантина и закрытых границ отправился на Украину.

«Народ, а что карантин сняли и границы открыли. Малинин-то как концерты дает в Украине?»

«Не могу абстрагироваться от Малинина-человека. Поэтому противен и как артист!» — сообщили подписчики.

Также Малинина обвинили в том, что он обосновался с семьей в Германии, а зарабатывает на Украине и в России. По мнению пользователей сети, подобный поступок противоречит «истинному патриотизму».

«Зарабатывает в России и Украине, а семья предпочитает Лондон и Германию!»

«Малинин и нашим, и вашим. И Лондон, и Германии гражданин. Везде пролезет, побывает, заработает!» — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Киркорова раскритиковали на открытии «Евровидения».