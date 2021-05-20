🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 мая, Луна в Деве благоволит кропотливому труду. Тот, кто откажется от исполнения обязательств, будет наказан. Остальным же воздастся втройне.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 мая, на растущей Луне можно заключать сделки с недвижимостью и делать вклады — никаких разочарований это не принесет. 20 мая — идеальный день для путешествий, неожиданных встреч и любовных свиданий. Однако будьте осторожны с физическими нагрузками — велик риск серьезно травмироваться.

♈ Овен

Овен, сегодня вам будет очень сложно заставить себя встать с кровати. Но это в общем-то понятно: вы слишком устали за первую половину недели. Однако впереди еще целых два рабочих дня. Соберите силы в кулак и сделайте еще один рывок — вы обязательно преуспеете в делах.

Космический совет: не уклоняйтесь от своих обязательств.

♉ Телец

Телец, 20 мая для вас — день приключений и положительных эмоций. После значительной встряски вам просто необходимо расслабиться. Забудьте о том, что кому-то что-то должны. Вы — самостоятельная личность и имеете право делать то, что хотите. Звезды напоминают: игнорировать душевные позывы опасно.

Космический совет: позвольте себе немного расслабиться.

♊ Близнецы

Близнецы, вам необходимо пересмотреть свои взгляды на жизнь. Кажется, вы немного «забуксовали» на месте. В последнее время вы часто злитесь. Однако это не из-за вредности характера, а вследствие беспомощности. Вы нуждаетесь в перезагрузке: собирайте вещи и вперед, к мечте!

Космический совет: отправьтесь в путешествие — это поднимет настроение.

♋ Рак

Рак, весна — самое время радоваться жизни. Звезды напоминают: проблемы на работе — это бесконечное приключение. Именно поэтому очень важно вовремя абстрагироваться от нагрузок. Желательно, сразу, как только вышли за двери офиса. Вечер 20 мая вам следует провести в тишине на природе. Прислушайтесь к своим желаниям.

Космический совет: научитесь радоваться каждому мгновению.

♌ Лев

Лев, этот день приготовил вам немало сюрпризов. Возможны неожиданные встречи и деловые переговоры. Не исключено, что сегодня вы столкнетесь с малоприятными людьми. Однако держите себя в руках: от результатов работы зависит ваше ближайшее будущее.

Космический совет: не вступайте в конфликты — можете пострадать.

♍ Дева

Дева, вы слишком много времени посвящаете работе. Вероятно, вы совсем забыли, что такое дом и простое общение с близкими людьми. А ведь они так по вам скучают! 20 мая найдите время, чтобы проведать всех родственников. Вы узнаете много интересного.

Космический совет: уделите побольше внимания любимым людям.

♎ Весы

Физическая реальность, в которой мы существуем, во многих отношениях парадоксальна — особенно в том, как она выполняет наши желания. Скоро вы сможете и сами убедиться в этом, Весы. Как только вы перестанете желать чего-то, оно само упадет вам в руки. Пока все говорят, как важно действовать, можно забыть о важности самоотречения. Понимание его важности выводит на новый уровень понимания мира.

Космический совет: займитесь сегодня саморазвитием.

♏ Скорпион

Вы из тех людей, которые чуют неискренность за километр. Так зачем же пускаться в сомнительные игры, в которые сейчас играют окружающие? Уважайте свою правду, даже если она может вызвать осуждение. Смелость всегда была вашей сильной стороной, Скорпионы. Откровенно расскажите свою версию событий. Однако не забывайте о мудрости.

Космический совет: мудрые решения помогут избежать проблем.

♐ Стрелец

Если бы мы должны были делать все сами, то добились бы очень немного. Сотрудничество — это ключ к успеху, Стрельцы. Итак, почему бы не обратиться к вашим близким за советом или с предложением о сотрудничестве? Те, кто уже вступил в такой союз, сегодня могут вывести свою работу на новый уровень.

Космический совет: прислушайтесь к советам старших, будьте учтивее.

♑ Козерог

Есть целая куча вещей, которые не приносят вам пользы. Пришло время подвести под ними черту, Козероги. Уберите все сорняки из вашего сада. Этот процесс может оказаться более терапевтическим, чем кажется. Что касается финансов, то звезды просят вас проявить благоразумие. Экономия сегодня может уберечь вас от решений, о которых вы пожалеете позже.

Космический совет: оценивайте ситуации здраво, не гонитесь за прибылью.

♒ Водолей

Вы пребываете в том безмятежном состоянии, которое находится где-то между сном и реальностью. В этом состоянии, отличные идеи попадают в ваше подсознание при участии таинственными сил. Поэтому позвольте себе подольше наслаждаться им — например, останавливайтесь на улице, чтобы понюхать цветы. Такое созерцание поможет вам увидеть важные, но ранее не замеченные вами детали.

Космический совет: будьте внимательны к знакам извне.

♊ Рыбы

Вы — сильные личности, Рыбы. Перестаньте критиковать себя — начните гордиться тем, кем уже стали. Скоро ваше духовное развитие выйдет на максимальный уровень. Вы можете испытать тягу к изучению философии и наук о духе. Не сдерживайтесь, эти знания позволят взглянуть на вещи под другим углом.

Космический совет: если проблема не решается, взгляните на нее под другим углом.

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