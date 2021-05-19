Фото, видео: depositphotos / gleaminvisible88; 5-tv.ru

Психолог Наталья Искра объяснила причины самоповреждающего поведения и способы спасти ребенка от страшных последствий депрессии.

Телеведущая Дана Борисова на днях призналась, что ее 13-летняя дочь Полина наблюдается у психологов и психиатров, так как уже не раз всерьез испугала близких актами селфхарма (с английского selfharm — ранить себя — Прим.ред.). Недавно это снова произошло в школе — девочка намеренно порезалась в туалете, залив кровью всю свою одежду.

Instagram @danaborisova_official

По словам звездной мамы, специалисты не видят в самоповреждающем поведении Полины суицидальных наклонностей и устремлений. Борисова предполагает, что чрезмерный драматизм в тренде у молодежи, и многие следуют примеру любимых киногероев, а не пытаются убить себя. Но может ли желание навредить себе перейти в более пугающую форму и привести к трагедии? Об этом в беседе с 5-tv.ru размышляла детский и семейный психолог, кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

Эксперт согласилась с тем, что селфхарм и суицидальные наклонности стоит разделять. Действительно, то, что ребенок причиняет себе боль тем или иным образом, еще не значит, что он хочет свести счеты с жизнью. Тем не менее игнорировать такие действия нельзя — необходимо разбирать причины психической нестабильности с медицинским специалистом — психиатром.

Откровенная Дана Борисова прежде также сообщала прессе, что у ее дочери случаются панические атаки. Девочка тяжело переживала развод родителей, кроме того, отец вскоре после расставания с женой перестал общаться и с наследницей.

Наталья Искра считает, что панические атаки — еще более тревожный звонок, чем самоповреждение.

«Существует две основные причины панических атак в детском возрасте. Первая — врожденные особенности темперамента, наложенные на неблагоприятные условия среды. Обычно это невозможность ребенка справиться с требованиями родителей. Вторая — психологическая травма. Сюда относятся как внезапные травматические события, так и длительная депривация эмоциональных потребностей ребенка в семье или детском коллективе», — рассказала Искра.

По мнению психолога, панические атаки зачастую могут сочетаться с депрессией и приводить к ухудшению общего состояния. На фоне «игр» с режущими предметами приступы становятся настоящей угрозой. Консультации у аналитика здесь уже не помогут — этой проблемой должен заниматься только врач.

Почему дети причиняют себе боль?

«Если возвращаться к самому селфхарму, то причин для такого самоповреждающего поведения — их несколько обычно, и на первом месте стоят те же самые психические нарушения у ребенка… Вторая часть детей, которые очень часто страдают от селфхарма, это дети, которые с так называемым трудным темпераментом, которые сразу по сути от рождения отличались от „среднего ребенка“ — были более капризными или более замкнутыми, на уровне поведения вели себя не так как от них ожидали родители. И третья группа которые страдают от селфхарма это дети, которые не имеют достаточной эмоциональной регуляции», — пояснила эксперт.

Наталья Искра отметила, что самой многочисленной является именно третья группа детей и подростков. И в большинстве случаев, добавила она, виной всему является негативный пример родителей. Если взрослые не умеют регулировать свой эмоциональный фон, как этому научатся младшие? Таким семьям помимо индивидуальной необходима комплексная совместная терапия.

«Все формы аутоагрессивного поведения, опасный спорт, например, езда на мотоцикле на очень высокой скорости или без защиты — это тоже все по сути самоповреждающее поведение, потому что риск получить травму при такой активности очень велик. Кто-то совершает порезы, а кто-то может производить это самоповреждение какими-то другими способами», — добавила собеседница 5-tv.ru.

По словам эксперта, вне зависимости от причин появления упомянутого поведения все дети, увечащие себя, обязательно нуждаются в консультации опытного специалиста. Ребенку необходима помощь со стороны, и чем раньше родители позаботятся об этом, тем проще и перспективнее будет терапия.

«Мы никогда не можем предсказать, приведет ли селфхарм к суицидальному поведению, суицидальной попытке или обойдется лишь порезами на теле. И очень важно не популяризовать это поведение, потому что, к сожалению, и СМИ, и фильмы начинают заниматься популяризацией селфхарма, и тогда подросток может это сделать, даже не имея никаких причин на это, а просто для того, чтобы быть как все», — предупредила Наталья Искра.

Ранее в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru психолог объясняла, как понять, что ребенок пережил сексуальное насилие.