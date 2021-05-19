«Королева-убийца»: международная реакция на выступление Manizha на «Евровидении»

Фото: ТАСС / SANDER KONING / POOL

Певица с треком Russiаn Wоmаn уверенно прошла в финал песенного конкурса. Он состоится 22 мая.

Выступление представительницы России Manizha (Манижи Сангин) в первом полуфинале конкурса «Евровидение-2021» стало полноценной заявкой на окончательную победу. Об этом после просмотра номера исполнительницы с таджикскими корнями сообщили иностранные журналисты, пишет ТАСС.

Мнение иностранных журналистов

Особенно зарубежным репортерам понравилось, как Манижа вырвалась на волю из «оков» своего платья в ярком красном комбинезоне.

«Ее выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперед, Манижа», — заявила Эмилия Гьякометти из Хорватии.

«Мне очень понравился номер Манижи, это шоу. Конечно, она передает энергетику сильной русской женщины», — сказал корреспондент портала Limon Эдгар Гергель из Эстонии.

«Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие ее поддержат за манеру выступления, посыл, за ее харизму», — похвалила 29-летнюю артистку Клара де Брубокс из Испании.

При этом из-за пандемии в 2021 году прессе не разрешили присутствовать в концертном зале Роттердама. Обычно журналисты могут смотреть выступления вместе с гостями мероприятия, но в этом году им пришлось ждать трансляции.

Реакция иностранных зрителей

Пользователям сети номер на песню Russian Woman также пришелся по вкусу. Причем в комментариях к ролику на официальном YouTube-канале «Евровидения» англоязычные сообщения превалируют над посланиями на русском языке.

«Россия не просто участвует в „Евровидении“. Это ее гимн. Поздравляю из Португалии!»

«Ее харизма феноменальна! И бэк-вокалисты просто убийственные»;

«Чувствую, как песня вызвала во мне русскую женщину. А я итальянский мужчина»;

«Вот это сила музыки. Мы не говорим ни слова по-русски, но кожей ее ощущаем»;

«Давай, Манижа, мы за тебя! Тебя и всех женщин, что растят детей без отцов! Эта песня настолько отличается на фоне других похожих»;

«Смешно, что шовинисты в России нападают на Манижу, а она стала первым за долгое время участником из России, который спел на русском»;

«Хочу быть русской. А я из Греции»;

«Я не говорю по-русски, и я родился в Латинской Америке мужчиной, но я так прочувствовал эту песню и выступление. Это шедевр»;

«Ведь именно этого мы и ждем от „Евровидения“. Шоу, талант, хорошее настроение, посыл, борьбу за ценности. Шедевр», — написали иностранцы.

Фото, видео: ТАСС / SANDER KONING / POOL; 5-tv.ru

В ожидании финала

18 мая прошел первый семи-финал конкурса, второй состоится 20 мая. А уже 22 мая в Роттердаме 26 финалистов поборются за победу в «Евровидении-2021».

По итогам выхода в финал Манижа уже заявила, что участникам из РФ надо больше петь на русском. Она призналась в любви к своим зрителям и фанатам и рассказала, как нелегко ей пришлось в последние два месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Manizha раскрыла секрет своего успеха на «Евровидении».