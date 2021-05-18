Я должен жить: как сложилась судьба парализованного актера из «Интернов»

Фото: Instagram @volotskiy

18 мая Евгению Волоцкому исполняется 39 лет. Он ограничен в возможностях, но это нисколько не усугубляет его жизнь: актер ежедневно борется за собственное счастье.

Актер Евгений Волоцкий из тех людей, кто добивается желаемого несмотря ни на что. Несколько лет назад он оказался на инвалидном кресле, но ставить крест на карьере и нормальной жизни даже не думал. Сегодня ему можно только позавидовать: рядом маленький сын, любимая женщина, верные друзья, а от проектов в кино и театре не отбоя.

5-tv.ru рассказывает о тяжелой судьбе знаменитого актера и случае, который разделил его жизнь на «до» и «после».

Преодолей себя!

Несчастье с Волоцким произошло летом 2015 года. На гастролях ТЮЗа в Израиле он прыгнул в море «щучкой», серьезно ударился головой о дно и сломал два позвонка. 90% пострадавших при такой травме почти сразу умирают, но актеру повезло.

Медики провели экстренную операцию и обеспечили ему частичную подвижность. Хоть Евгений и не может стоять на ногах, он легко справляется с бытовыми делами и рабочими заданиями — а этого более чем достаточно.

«Принять положение, в котором сейчас нахожусь, было очень непросто. Контакты с внешним миром хотелось свести к нулю. Прошел все ступени: от упаднического состояния, когда смысла в жизни не видишь, до вполне конструктивного — ты жив, значит думай, чем можешь заниматься в этом новом качестве», — признавался Волоцкий журналистам.

К сожалению, за время реабилитации актер распрощался со многими людьми. Одной из них была его девушка — Анастасия Григорьева. Евгений не хотел обременять ее своими проблемами, боялся, что не сможет обеспечить и подарить радость материнства. Впрочем, расставание не стало поводом для сильной депрессии, а пересмотреть всю свою жизнь звезду заставил случай в театре…

Instagram @volotskiy

Ты должен жить

Будучи в инвалидном кресле, актер не отказывал себе в удовольствии посещать спектакли. Однажды в Екатеринбургском ТЮЗе он смотрел интересную постановку, но ему все время мешала какая-то женщина. Обернувшись, Евгений понял, что ругаться на нее за неподобающее поведение не стоит.

Оказалось, рядом со зрительницей сидел слепой мужчина. Заботливая гражданка словами описывала ему все, что происходит на сцене. Волоцкий осознал, что он не единственный человек с особенностями, а преград для истинного ценителя искусства нет и быть не может.

Актер стал постепенно возвращаться к привычной жизни. Сначала занялся озвучанием книг и выкладывал их в сеть. Затем начал соглашаться на роли в кино. Порой ему предлагали играть инвалидов, но ничего дурного в этом Евгений не видел — это же работа. Вскоре Волоцкий снялся в клипе Сергея Лазарева, а затем отважился выйти на сцену родного театра — в роли судьи.

Наладилась и личная жизнь актера. В 2019 году Волоцкий стал папой. Любимая женщина родила ему сына Артема. Имя пассии звезда разглашать не спешит — хочет насладиться счастьем, ведь он так давно о нем мечтал.

Instagram @volotskiy

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