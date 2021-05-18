🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 мая, растущая Луна в знаке Льва будет благоприятствовать терпеливым и настойчивым. Если сил уже не осталось, посвятите время уходу за собой.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 мая, растущая Луна в знаке Льва будет благоприятствовать терпеливым и настойчивым. Это лучший момент для того, чтобы закончить старые дела. Если сил ни на что не осталось, посвятите время уходу за собой и общению с близкими.

♈ Овен

Быть вдали от своих близких тяжело. Но вместо того, чтобы погружаться в яму с негативными эмоциями, лучше стать магнитом для радости и творчества. Постарайтесь сегодня пообщаться с друзьями и близкими — хотя бы с помощью интернета. Можете даже возобновить диалог со своими школьными или университетскими друзьями.

Космический совет: устройте себе вечер виртуального общения.

♉ Телец

В последнее время вы все чаще ловите себя на мысли, что весь мир против вас. Любая попытка сделать жизнь лучше натыкается на множество препятствий. Возможно, так Вселенная хочет вам сообщить, что вы выбрали не тот путь. Однако вам в любом случае хватит сил, чтобы добиться успеха, Тельцы.

Космический совет: если ваш путь стал слишком сложным, возможно, стоит с него свернуть.

♊ Близнецы

Разве не странно, что мы прославляем силу и мужество, но скрываем свои слезы? Конечно, вы не должны кричать и плакать на публике. Однако важно признавать ощущение боли и разбитости и не рассматривать это как признак слабости. Помните: чем более уязвимым вы позволяете себе быть, тем больше вы придаете другим сил открыться.

Космический совет: не пытайтесь сегодня казаться сильнее, чем есть на самом деле.

♋ Рак

Часто мы начинаем действовать из-за конкретной идеи. Однако по мере продвижения вперед эта идея часто теряет смысл. Это нормально — время от времени испытывать разочарование, Раки. Вместо того, чтобы убегать от этого чувства, примите его. Вы выросли, и ваши приоритеты изменились. Здесь нет речи о предательстве.

Космический совет: разочарование помогает вам найти себя.

♌ Лев

Вам нравится отправляться в новые приключения и браться за новые задачи, Львы. Однако если каждый день действовать по новому плану, получится ли что-то достойное? Предстоящий день требует от вас терпения и настойчивости. При правильном подходе вы сможете вывести свои существующие проекты на новый уровень.

Космический совет: сегодня вам нужно запастись терпением и настойчивостью.

♍ Дева

Путь к успеху вымощен неудачами, Девы. Ошибки очень редко бывают фатальными, обычно они — необходимая часть процесса. Не отчаивайтесь, вы на правильном пути — пути к тому, чтобы сделать «победу» своим вторым именем. Сегодня звезды рекомендуют вам работать яростнее и усерднее, чем когда-либо.

Космический совет: вложите все силы в работу.

♎ Весы

Сейчас рискованное время для начала нового бизнеса или проекта. Но у вас есть все нужные козыри в рукаве, Весы. Звезды гарантируют, что ваш замысел обернется успехом, если вы будете усердно трудиться. Однако помните: попытка заработать только деньги не принесет вам ничего, кроме них. Этого слишком мало для успеха в долгосрочной перспективе.

Космический совет: работа должна приносить удовольствие, а не только деньги.

♏ Скорпион

Похоже, вы снова сделали эту ошибку, Скорпионы. Ответили всем «да» и оказались перегружены. Звезды призывают вас нажать на тормоза и переосмыслить сложившуюся ситуацию. Избавьте себя от чужих задач и собственных нереалистичных ожиданий. Не нужно ничего доказывать окружающим, лучше постарайтесь насладиться моментом.

Космический совет: вы взяли на себя слишком много, отдайте назад.

♐ Стрелец

Иногда может показаться, будто весь мир взял небольшую паузу. Однако это не значит, что вам нужно прекратить мечтать вслед за остальными. Предстоящие дни окажутся очень благоприятными для настоящих прорывов. Не бойтесь бросить миру вызов. Это нормально — не знать, к чему приведут ваши усилия. Никто не знает. Просто делайте, что считаете правильным, и будь, что будет.

Космический совет: настало время бросить миру вызов.

♑ Козерог

Мы любим гоняться за новыми ощущениями, но вообще-то есть и старые проекты, которые нуждаются в нашем времени и внимании. Причем при правильном подходе сейчас они могут принести вам большой успех, Козероги. Слова «терпение» и «настойчивость» должны стать для вас основными в предстоящие дни.

Космический совет: оставайтесь преданными делу. Вот и все!

♒ Водолей

Какие у вас любимые ритуалы по уходу за собой, Водолеи? Практики, которые помогают вам чувствовать себя хорошо на уровне ума, тела и души? Это сеанс горячая ванна, сеанс ароматерапии или медитация? Пришло время заняться хоть чем-нибудь из этого или всем сразу. Не бойтесь ненадолго выпасть из рабочего процесса.

Космический совет: посвятите сегодня время уходу за собой.

♊ Рыбы

На вас сильно давит избыток эмоций, Рыбы. Есть так много вопросов без ответа, однако одно можно сказать точно: ваши отношения подошли к концу. Даже если сейчас вам так не кажется, вас ждет светлое будущее. Не упустите его, тратя все свое время на переживания о прошлом.

Космический совет: сосредоточьтесь на приятных моментах в жизни. Не нужно копить плохое.

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