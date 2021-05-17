🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 мая, растущая Луна в Раке будет благоприятствовать деятельным и активным. Отбросьте сожаления — настало время для великих свершений!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 мая, растущая Луна в Раке будет благоприятствовать деятельным и активным. Отбросьте сожаления — настало время для великих свершений! Некоторым придется уделить время близким и любимым людям. Включая себя.

♈ Овен

Если бы кто-то давал вам пять рублей каждый раз, когда вы сомневались в себе в прошлом месяце, вы стали бы богаче Пугачевой, Овны. Звезды хотят, чтобы вы запомнили: перестаньте сожалеть из-за неудач. Лучше найдите способ превратить этот негативный опыт в прорыв. Ищите возможности там, где другие видят препятствия. Визуализируйте свою мечту и знайте, что вы сможете воплотить ее в жизнь.

Космический совет: отбросьте сожаления из-за старых неудач и возьмитесь за новый проект.

♉ Телец

Вы все чаще вспоминаете чудесные времена, которые провели вместе со своими близкими. Вам нравится, что некоторые отношения становятся лучше без особенных усилий с вашей стороны, нравится, что вас понимают с полуслова. Пришло время почтить нити, которые связывают вас вместе с близкими, Тельцы. Дайте любимым людям понять, насколько они для вас дороги.

Космический совет: напомните своим любимым, как они вам дороги.

♊ Близнецы

Чувство вины, стыда и страха снижает нашу продуктивность и тянет вниз. Вы действительно хотите придать этим эмоциям больше силы, чем они заслуживают, Близнецы? Помните, что в те моменты вы делали то, что считали нужным и лучшим. Вы не хотели причинять кому-либо боль или вред. Кроме того, никогда не поздно загладить свою вину и попросить прощения.

Космический совет: не позволяете чувству вины поработить вас. Вы не хотели никому навредить.

♋ Рак

Это будет день перемен, Раки. Текущий этап вашей жизни может резко завершиться. Усложняет ситуацию то, что вы даже не подозреваете об этом. Однако не спешите расстраиваться, ведь когда закрывается одна дверь, открывается другая. Не бойтесь будущего, Вселенная на вашей стороне.

Космический совет: оказавшись перед сложным выбором, не падайте духом.

♌ Лев

Если умственная гимнастика — единственный вид спорта, которым вы увлекаетесь, пришло время уделить свое внимание и на другие. Например, йогу, пилатес, танцы на пилоне и другие. Если не можете себе позволить занятия в зале, начните с домашних тренировок. Многие люди объединяются в виртуальные классы, чтобы поддерживать мотивацию.

Космический совет: вам давно пора заняться спортом.

♍ Дева

Чувство вины и стыда притягивают в нашу жизнь проблемы и болезни, а радости и счастья — добро. Звезды хотят, чтобы вы сосредоточились на втором. Напомните окружающим, что не бывает в жизни ситуаций, которые не может исправить хороший смех. К счастью, вы окружены людьми, которое тоже решительно настроены выбрать счастье над всем остальным.

Космический совет: в жизни не бывает ситуаций, которые нельзя исправить с помощью смеха.

♎ Весы

В вашей жизни началась темная полоса, Весы. К счастью, есть простой способ пережить все это. Возьмите лист бумаги и разделите его на две колонки. Первое озаглавьте как «Вещи, которые я контролирую’, а вторую — «Вещи, которые я не контролирую». Аккуратно поместите все свои страхи, тревоги и кошмары во вторую колонку, а затем измените ее название на «Вещи, которые я отпускаю». Помните, что вас любят и обязательно поддержат.

Космический совет: в вашей жизни началась темная полоса, не бойтесь обратиться за помощью.

♏ Скорпион

Есть вещи, которые помогли вам достичь успеха, а есть те, которые заставили почувствовать себя на дне. Однако опыт не является по своей сути хорошим или плохим. Эту окраску ему придает наше восприятие. Настало время отказаться от сожалений и превратить вызовы в победы. Соберите себя из осколков и снова отправляйтесь на поле боя. Вы готовы к большой победе.

Космический совет: не расстраивайтесь из-за неудач, вас ждет большая победа.

♐ Стрелец

Чувствовать все новые волны печали — это нормально, Стрельцы. Древние верили, что каждый раз, когда человечество переходит в новую эру, происходят стихийные бедствия, войны и экономические кризисы. Может ли это быть правдой конкретно для вашей жизни? Звезды показывают, что может. Они помогут вам пройти в свет сквозь тьму.

Космический совет: помните: ночь темнее всего перед рассветом.

♑ Козерог

Если мы будем откладывать наши мечты каждый раз, когда страх поднимает свою уродливую голову, мы ничего не добьемся, Козероги. Вместо того, чтобы сдаваться, действуйте дерзко. Звезды призывают вас бросив вызов всем своим ограничениям и убить всех драконов. Вселенная станет вашим партнером в этом приключении.

Космический совет: двигайтесь вперед, несмотря на свои страхи.

♒ Водолей

Давайте признаем, Водолеи, что у вас есть склонность драматизировать и попадать в щекотливые ситуации. Однако зачем продолжать гоняться за партнерами, которые не отвечают вам взаимностью? Следующий этап вашей жизни требует, чтобы вы делали выбор осторожнее. А еще следите не бываете ли вы слишком токсичными в отношениях.

Космический совет: не пытайтесь построить будущее с человеком, который не отвечает вам взаимностью.

♊ Рыбы

Что, если все ваши мечты на самом деле чужие? Что, если жизнь, которой вы живете, — дань уважения кому-то другому? Если вы чувствуете, что в чем-то предали себя, это не страшно. Встаньте, оглядитесь и начните все сначала. Вселенная предлагает вам шанс обрести истинную свободу.

Космический совет: притормозите и переоцените империю, которую вы построили.

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