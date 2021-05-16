Сила Близнецов и коварство Меркурия: Астропрогноз на неделю с 17 по 23 мая

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Астролог Алена Никольская дала советы, как провести предстоящие семь дней с пользой.

Вся неделя с 17 по 23 мая пройдет под знаком Близнецов. В этот знак уже вошли Меркурий и Венера, а 20 мая их компанию пополнит Солнце. Меркурий — планета-покровитель Близнецов, будет в напряженном аспекте с Нептуном. Об этом и других подробностях поведения обитателей небосклона в ближайшие семь дней 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Близнецы внесут в жизнь людей дополнительную активность и желание быть в гуще событий. А вот Меркурий попробует сбить нас с толку. Поэтому, по словам астролога, следует быть внимательными при подписании документов, заключении сделок и ведении других важных дел.

«Нам захочется движения, новых знакомств, новых интересных идей и быть во всех местах одновременно. Меркурий — планета иллюзий и мистики, она вносит в нашу жизнь путаницу. Поэтому, начиная с 15 мая и по 15–16 июня, будьте аккуратны, когда рассматриваете любые предложения. В течение этого месяца может быть много подводных камней, которые потом могут себя проявить», — предупредила Никольская.

Переход Юпитера в знак Рыб, свершившийся 14 мая, открывает сезон закладки фундамента тех событий, которые развернутся в конце года. Поэтому стоит внимательно следить за происходящим и фиксировать свои наблюдения.

«Запоминайте, а лучше записывайте все важные события, начиная с этой недели и до конца июля. Сейчас вы закладываете настоящий цикл, который потом проиграется с декабря 2021 года, когда Юпитер в Рыбы зайдет окончательно. Сейчас он здесь только на разведке», — отметила астролог.

Некоторые дела могут встать на паузу, добавила Никольская. Не стоит этого пугаться, так как такое положение дел нам диктует ставший статичным на прошлой неделе Сатурн. Он пробудет в таком состоянии до конца июня, а пока стоит сосредоточиться на анализе собственных желаний и стремлений.

«Многие вопросы сейчас подвиснут и будут еле-еле двигаться. Не гоните коней, просто понимайте, что сейчас такой период. К концу июня должно быть все полегче. Просто сделайте паузу и подумайте о том, что бы вам хотелось сделать в своей жизни по-новому. Потому что Сатурн с Ураном — это тот аспект, который еще неоднократно проиграется в течение всего года», — заключила астролог.

Для тех, кто больше доверяет цифрам, а не звездам, 5-tv.ru ранее публиковал нумерологический прогноз на неделю с 17 по 23 мая.