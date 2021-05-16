🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 мая, пока Луна в Раке, день будет благоприятным для большинства знаков. Многих ждет удача. Но не стоит давать деньги в долг — можно их не вернуть.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 мая, можно немного расслабиться. Луна в Раке предвещает один из самых благоприятных дней в году. Можно смело закрывать важные дела и даже рассчитывать на успех в суде. А вот одалживать кому-то деньги — не самая лучшая идея. Есть риск возвращать их очень долго — или не увидеть больше никогда. Вместо финансовых вопросов сосредоточьтесь на личной жизни — все располагает к флирту и романтическим встречам с возлюбленными.

♈ Овен

Сегодня Вселенная не шепчет, а буквально кричит Овнам: хватит это терпеть! Вы достаточно ждали, чтобы ваши умения, красоту, талант оценили по достоинству. Если этого до сих пор не произошло, то окружающие просто не хотят ничего менять. И вам больше не нужно давать им второй шанс.

Космический совет: смело рвите связи с токсичными людьми.

♉ Телец

Вы сейчас на распутье, Тельцы. Можно оставить все так, как есть, и мириться с тем, что вас не устраивает. А можно все бросить и начать заново, попробовать что-то новое, рискнуть там, где вы всегда боялись. Сейчас самое время решиться на перемены. Конечно, не всегда будет легко. Более того, не ждите и всеобщего одобрения. Однако такие изменения могут серьезно пригодиться в достижении желанной цели.

Космический совет: бросьте себе вызов.

♊ Близнецы

Близнецы, вы прекрасны, умны, красивы и желанны. Жаль, что вы не можете видеть себя со стороны. Попробуйте присмотреться к собственному отражению и поверить словам друзей и близких. Вы действительно замечательные и уникальные. Надо только в этом поверить.

Космический совет: посмотрите на себя чужими глазами.

♋ Рак

Порой вы слишком зацикливаетесь на своей внешности, а ведь в вас есть столько других граней, Раки! Вместо самолюбования или самоуничижения подружитесь со своей внутренней сущностью. Откройте в себе все положительные, уникальные, необычные черты. И научитесь их лелеять и ценить.

Космический совет: откройте свое истинное «я».

♌ Лев

Вы привыкли считать себя жертвой, если кто-то вас обижает или ведет себя странно. Но, Львы, вы оцениваете ситуацию только со своей точки зрения. Попробуйте встать на место «обидчика» — так ли уж плохо он себя вел? Может быть, это вы вынудили его обороняться? Также пора отказаться от предрассудков и двойных стандартов.

Космический совет: откройте свои разум и сердце.

♍ Дева

Что мешает вам быть по-настоящему счастливыми, Девы? Быть может, вы ищите во всем подвох, везде видите беду? Нужно освободить свой разум и постараться поменьше переживать. И тогда вы заметите все то хорошее, что вас окружает. А быть может, и близкого вам по духу человека.

Космический совет: постарайтесь не забивать голову переживаниями.

♎ Весы

Пришла пора сменить ненависть к себе на самоуважение. Вы многого добились, вам многое еще предстоит, вы многого достойны. Вы молодец. И не нужно даже допускать обратной мысли. А тех, кто считает иначе, следует просто исключить из своей жизни.

Космический совет: примите все лучшее в себе.

♏ Скорпион

Скоро вы увидите итоги своей кропотливой работы, Скорпионы. В первую очередь это касается тех, кто находится в отношениях. Вы можете услышать долгожданное признание, получить предложение руки и сердце, сделать новый шаг по созданию семьи. Но и тех, кто много внимания уделял рабочему проекту, ждет радостная новость.

Космический совет: ожидайте приятных сюрпризов.

♐ Стрелец

Вы часто думаете о том, чего у вас еще нет, Стрельцы. Смените точек зрения — оцените все то, что у вас уже есть! Если смотреть на свою жизнь с такого ракурса, то все вокруг заиграет новыми красками. Вы вдруг поймете, что имеете так много — и материальных ценностей, и друзей, и близких.

Космический совет: поблагодарите жизнь за все свои блага.

♑ Козерог

Обычно вы смотрите только вперед, Козероги. Но сегодня попробуйте обернуться назад. Вы удивитесь тому, как многого добились, насколько выросли над собой, как изменились. Это сделает вас увереннее в себе и поможет добиваться новых целей.

Космический совет: не ругайте себя, у вас все получится.

♒ Водолей

Порой вы соглашаетесь на меньшее, потому что не верите, что большее ждет впереди. Тем самым вы просто делаете несколько шагов назад в своем развитии, отказываетесь рисковать и продвигаться по карьерной лестнице. Маленький спойлер, Водолеи. Лучшее действительно ждет вас впереди. Но просто так до него не дотянуться — нужно встать и сделать этот шаг.

Космический совет: хватит бояться, пришло время рисковать.

♊ Рыбы

Вы часто сожалеете о прошлом, Рыбы? Совершенно напрасно — сделанного не воротишь. Лучше подумайте о том, что можно было бы изменить в своем будущем. Пока вы составляете план саморазвития, вспомните тех, кого вы когда-то обидели. Да, те события уже не исправить. Но вы можете принести извинения, помириться или просто показать, насколько изменились.

Космический совет: перестаньте жалеть о прошлом, думайте о будущем.

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