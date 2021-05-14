Какими были первые слова отца Галявиева после стрельбы в казанской школе?

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Известно, что обвиняемый заставил родителей и брата съехать из квартиры и почти не общался с семьей.

Руководство института ТИПСИ, при котором проходил обучение Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской школе, рассказало о том, как семья отреагировала на поступок молодого человека.

По словам директора колледжа при вузе Виктории Шамсутдиновой, мать юноши на связь ни с кем не выходила. Тогда удалось дозвониться до отца Галявиева.

«Первое, что он сказал, когда ему позвонили — это было буквально в 11 часов — он сказал только одну фразу: „Да это мой сын. Мой сын совершил преступление“», — пояснила ректор ТИПСИ Нэлла Прусс на пресс-конференции.

Кроме того, по ее словам в семье обвиняемого были проблемы, и они вызывают много вопросов. Родители и брат молодого человека съехали на другую квартиру полтора года назад из-за его поведения.

«Говорят, что он очень досаждал, громко включал музыку, хлопал сильно дверьми — практически он их выгнал. Но они же родители. Почему, если с ним что-то случилось, они не пришли сюда за помощью, не обратились в полицию. Просто взять и бросить в таком состоянии — это наверное тоже какой-то толчок к тому, что он совершил», — поделилась своим мнением Прусс.

В результате стрельбы в школе № 175 в Казани 11 мая погибли девять человек, еще два десятка получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый в преступлении Ильназ Галявиев был задержан и арестован. Он признал свою вину. На допросе молодой человек заявил, что всех ненавидит и называл себя «богом». Он не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога, однако известно, что Галявиев страдал от болезни головного мозга. Ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал Ильназ Галявиев на два месяца.