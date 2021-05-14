Магическая энергетика: что делать в счастливый день 14 мая, чтобы мечты сбылись

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Нумеролог Юлия Леонова объяснила, почему несоблюдение ряда правил может привести к неудаче.

Бывают ли дни, когда всем без исключения сказочно везет? Оказывается, да. 14 мая отмечают праздник Акшая Тритья — третий лунный день ведического календаря, когда Луна и Солнце максимально активны. В этот день звезды дарят всем силу, вдохновение, удачу, радость, финансовое благополучие.

Однако даже в такой день важно следовать определенным правилам, иначе вместо процветания будет ждать неудача. Нумеролог Юлия Леонова объяснила 5-tv.ru интересные особенности празднования Акшая Тритья.

Самые счастливые дни в году

Каждый день многие просыпаются с надеждой, что сегодня случится что-то хорошее. Или в канун Нового года загадывают, чтобы жизнь кардинально изменилась. А все остается так же, как и прежде — и так год за годом.

Порой нам везет, но это случайность. А вот ведические знания помогают определить успешные даты в году. В случае с Акшая Тритья дата будет «скользящей», а вот эффект от нее — постоянным.

«Это знания, гармонично собранные вместе и связанные с абсолютной истиной. Это чем-то похоже на интернет, но в масштабах Вселенной», — пояснила Леонова.

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ТОП-3 важных фактора удачи 14 мая

Юлия Леонова пояснила, что важно знать и учитывать три важных фактора, чтобы добиться успеха.

«Это время, место и обстоятельства. Нужно следить, чтобы они совпадали и поддерживали наши планы. Если что-то из факторов не будет учтено, удачи не будет», — предупредила нумеролог.

В день Акшая Тритья есть 100%-я гарантия успеха. День благоприятен для духовных и материальных начинаний.

«Такая комбинация благоприятна для любых духовных и материальных начинаний. Все начатое в этот день будет иметь поддержку планет и даст благоприятный результат — буквально, процветание на долгие годы, — рассказала Леонова. — Однако степень этой удачи будет обусловлена нашей кармой, нашими поступками в прошлом. То есть каждый получит максимум хорошего из возможного. Каждый год дата меняется, так как высчитывается по лунному календарю».

Луна и Солнце — «королевские» планеты. Поэтому их покровительство поможет всем без исключения.

«Проекты, начатые в этот день, становятся перспективными и обретают результат», — добавила эксперт по цифрам.

Что можно делать 14 мая

Помимо правильного настроя в день Акшая Тритья рекомендуется покупать золото и серебро.

«Золото — металл, связанный с Солнцем, а серебро — с Луной. Это усилит эти планеты в вашем гороскопе», — пояснила Леонова.

Нумеролог пояснила, что нужно вложиться в свое духовное развитие — начать учебу, изучение нового языка или повышение квалификации.

«Счастье — это внутреннее состояние, оно не зависит от материального. Если человек развит духовно, у него в душе всегда хорошая погода и светит солнце удачи».

Также 14 мая можно посетить места силы, церкви, храмы, читать мантры, заниматься практиками, йогой, медитациями и благотворительностью. День очень хорош для создания семьи и зачатия здорового ребенка.

«Именно в такие дни приходят дети, которые в будущем будут интеллектуально развитыми личностями, им будут сопутствовать удача и богатство», — порадовала нумеролог тех, кто станет родителями до конца 14 мая.

Что нельзя делать 14 мая

Во время Акшая Тритья категорически не рекомендуется брать у кого-то в долг. Иначе можно остаться с пустыми карманами на долгие годы.

«Даже небольшая сумма может привести к тому, что придется постоянно брать деньги долг. Лучше наоборот давать — заниматься благотворительностью. Это преумножит щедрость».

Также нельзя конфликтовать и проявлять эгоизм, жалость. Надо провести день с оптимизмом, радостно.

Кроме того, в 2021 году 14 мая выпадает на пятницу, день Венеры, отвечающую за любовь и отношения, материальные ценности и богатства, желания и мечты.

«Это еще больше усиливает благоприятное влияние Луны и Солнца», — заверила напоследок нумеролог.

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