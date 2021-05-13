Бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина задержали в Москве
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево.
Бывший вице-губернатор Мордовии, сын экс-главы региона Николая Меркушкина Алексей задержан в московском аэропорту «Шереметьево». Как стало известно 5-tv.ru, он пытался вылететь в Минск.
«Меркушкин проходит по уголовному делу о даче взятки начальнику мордовского отделения Центробанка за непринятие мер в отношение одного из коммерческих банков, конечным бенефициантом которого он являлся ранее», — отметил знакомый с ситуацией источник.
В настоящее время Алексея Меркушкина этапируют в Мордовию для проведения следственных действий.
Николай Меркушкин возглавлял республику Мордовия в 1995–2012 годах, после чего стал губернатором Самарской области. На должности главы региона он находился с 2012 по 2017 годы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замначальника УСБ ГУФСИН Иркутска арестован за взятку в 60 миллионов рублей.