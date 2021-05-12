Была лучшей: в Казани простились с убитой при стрельбе в школе учительницей

Фото, видео: ТАСС / Anton Raykhshtat; 5-tv.ru

26-летняя Эльвира Игнатьева пыталась спасти своих учеников от убийцы и встала на пути пуль. Она скончалась на месте.

В Казани утром 12 мая простились с убитой при стрельбе в школе № 175 учительницей Эльвирой Игнатьевой. Собравшиеся на похоронах не могли сдержать слез и рыдали в голос. Девушке было всего 26 лет, когда она умерла при попытке закрыть собой от пуль учеников.

Эльвира Игнатьева работала в школе № 175 последние четыре года. При этом она поступила туда в тот же год, когда подозреваемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев ее закончил. Но учительница никогда не преподавала у него.

В 2018 году Игнатьева стала победителем конкурса «Наш новый учитель» и получила грант. Ее любили ученики и ценили коллеги. Однако в планах у нее, возможно, были не только мечты о карьере в сфере образования. Об этом рассказала ее подруга — певица ALFINA — на странице личного блога в Instagram.

«Игн (Эльвира Игнатьева — Прим. ред.) была моей лучшей школьной подругой. <…> Ее уход после девятого класса был для меня целой трагедией. Настолько крепко мы были связаны, — поделилась девушка. — В последнюю такую нашу встречу Эльвира много рассказывала о школе, вернее о том, как она себя чувствует в этой системе. Она говорила, что у нее совсем нет времени на жизнь: что она не успевает есть и спать, гулять и радоваться жизни».

Instagram @doll_fina

Певица рассказала, что трагически погибшая Игнатьева собиралась в мае уволиться и начать новую жизнь. Но сделать этого не успела. Когда в школу ворвался стрелок с оружием, молодая учительница не успела закрыть двери класса. И когда оружие направили на детей, первой приняла пулю, пытаясь спасти школьников.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошло 11 мая. В результате случившегося погибли девять человек: двое учителей и дети. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Подозреваемый Ильназ Галявиев, по некоторым данным, планировал покончить с собой, но был задержан. Сейчас он находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе Казани.