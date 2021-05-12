«Нес раненого братишку»: имам рассказал о подвиге сына при стрельбе в Казани

Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru

Рустам Хайруллин до сих пор не может поверить в случившееся: его дети были в самом эпицентре событий в злополучной школе № 175.

При стрельбе в школе Казани не только взрослые, но и дети совершили немало героических поступков. Так, старший сын имама мечети Гаиля Рустама Хайруллина спас своего младшего брата. Школьника серьезно ранили в грудь.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru отец сыновей сообщил, что одним из первых оказался на месте ЧП. Его мечеть находится неподалеку от школы, поэтому выстрелы хорошо были слышны. Со слов мужчины, все, кто был в округе, бросились спасать детей. Каждый переживал за судьбу своего малыша, сильно нервничал, но продолжал действовать решительно.

«Мы по пути узнали, что там теракт. Конечно, это было тяжело. Мы помогали другим детям, педагогам, сотрудникам, чтобы был порядок, всех вовремя могли загружать в кареты скорой помощи. Страшно было тем, что была неизвестность», — вспоминал Хайруллин.

Мужчина рассказал, что его старший сын — учащийся того самого 8 класса, куда в разгар урока ворвался кровавый убийца. Чудом мальчику удалось выжить. Как только стрельба закончилась, школьник бросился искать своего младшего брата.

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«Младший сын был на улице на физкультуре. Он пострадал. У него было ранение. Старший стал искать, где братишка, нашел классного руководителя, и вместе они унесли уже раненного Амина на скорую помощь. Дальше Ахмад уже с ним поехал в больницу», — поделился имам.

Он выразил огромную благодарность педагогам, которые до последнего контролировали ситуацию, давали ценные указания учащимся и прикрывали собой их тела. Рустам Хайруллин добавил, что в настоящее время жизни и здоровью его младшего сына ничто не угрожает — мальчику экстренно сделали операцию, сейчас он отходит от наркоза.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП в казанской школе № 175 произошло утром 11 мая. В результате стрельбы там погибли девять человек, из них семеро — дети.

Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу. По версии следствия, им может быть 19-летний Ильназ Галявиев. В ходе допроса задержанный заявил »всех ненавидит» и постоянно называл себя «богом». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.