Список пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Предварительно, трагедия унесла жизни девяти человек. Еще 21 — ранены.

В распоряжении 5-tv.ru оказался список пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Предварительно, трагедия унесла жизни девяти человек. Еще 21 — ранены.

Список пострадавших: