⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

Список пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани

Карина Бернтгольц 1 657
Список пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани Эксклюзив

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Предварительно, трагедия унесла жизни девяти человек. Еще 21 — ранены.

В распоряжении 5-tv.ru оказался список пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Предварительно, трагедия унесла жизни девяти человек. Еще 21 — ранены. 

Список пострадавших:

  • Арслан Ш. - 2011 г.р.
  • Ислам С. - 2006 г.р.
  • Артем И. - 2020 г.р.
  • Милана И. - 2012 г.р.
  • Тимур З. - 2006 г.р.
  • Аделя Г. - 2005 г.р.
  • Камиль И. - 2006 г.р.
  • Расул И. - 2010 г.р.
  • Рената А. 
  • Лейла К.
  • Айрат Б.
  • Камль С. - 2006 г.р.
  • София О. - 2007 г.р.
  • Карим Г. - 2013 г.р.
  • Амалия Ш. - 2012 г.р.
  • Дарья З. - 2007 г.р.
  • Амин Х. - 2011 г.р.
  • Карим Х. - 2006 г.р. 
  • Муллланур М. - 1958 г.р.
  • Диляра Г. - 1970 г.р.
  • Алина С. - 2002 г.р. 

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