Видео с места стрельбы в гимназии в Казани

Фото, видео: Depositphotos / FrameAngel; 5-tv.ru

Предварительно, в результате Чп есть жертвы.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места стрельбы в школе в Казани. На кадрах видно, что во дворе образовательного учреждения толпятся люди. Сейчас проводится экстренная эвакуация. Данные о произошедшем проверяется.

По информации 5-tv.ru, в результате ЧП один человек погиб, один пострадал. Сообщается, предварительно, о двух стрелках.

Информация уточняется. На место следуют правоохранительные органы.