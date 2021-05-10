«Сильная духом семья»: Орбакайте показала видео, где Пугачева пустилась в пляс с мамой

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Примадонна танцевала с родительницей и ее однополчанами под песню собственного сочинения в 1980-е.

Отгремели салюты в честь Дня Победы, по всей стране прошли торжественные парады, к всеобщему празднику активно подключились российские звезды, которые поздравили подписчиков и поделились историями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Ветераны были и в семье Кристины Орбакайте – ее бабушка Зинаида Архиповна и Борис Михайлович – мама и папа Аллы Пугачевой, имели ордена и почетные награды. В честь праздника Орбакайте поделилась архивным отрывком из фильма "Пришла и говорю" (1985 год - прим.ред), где запечатлена встреча бабушки и дедушки певицы с однополчанами, на которой присутствовала и сама Примадонна. Пугачева исполнила для ветеранов зажигательную песню «Иван Иваныч», а затем пустилась в пляс с защитниками родины.

В кадр попала и статная мама Примадонны, Зинаида Архиповна. По словам Орбакайте, ее бабушка одета в платье с розами. Певица также отметила, что День Победы всегда был особенным для звездной семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Поклонники Орбакайте и Пугачевой в очередной раз восхитились талантом Примадонны и уютной обстановкой в звездной семье.

«Какая замечательная идея - сделать такое видео. Это и память семьи, и память для нас всех, ведь тех, кто воевал осталось очень мало, увы. Ну и Алла Борисовна - великая, без преувеличения. Только талантливый человек мог так вот спеть и создать такую теплую атмосферу праздника!»

«Спасибо за прекрасное видео, видны настоящие искренность и доброта»;

«Все очень классно, впечатляет. Сильная духом русская семья, уважаю» - писали восторженные фанаты.

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