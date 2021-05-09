Пропавший глава Минздрава Омской области найден живым

Фото: ТАСС / Евгений Софийчук

Чиновника трое суток не могли найти в лесу Большеуковского района, куда он отправился на охоту.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина заблудился в лесу и не смог вернуться на охотбазу.

Ранее сообщалось, что 7 мая чиновник отправился на охоту в Большеуковский район и вскоре после этого перестал выходить на связь. Около суток самостоятельные попытки найти чиновника предпринимали его знакомые, после чего сообщили о случившемся в полицию.

В поисках Мураховского принимали участие сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС и волонтеры поисковых отрядов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пропавший Мураховский уехал на шесть километров от базы и застрял в болоте. Он бросил квадроцикл и, предположительно, пошел пешком. Поскольку мужчина находился в густом лесу с болотами, поисковики предполагают, что он заблудился. Для его поисков задействовали вертолет с тепловизором.