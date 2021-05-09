«Полный комплект»: Елизавета Боярская рассказала о прибавлении в семействе

Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Дочь главного мушкетера страны замужем за актером Максимом Матвеевым. У пары подрастают двое сыновей.

Актрису Елизавету Боярскую можно поздравить с прибавлением в семействе. В ее доме поселился симпатичный котенок британской породы. Радостной новостью актриса поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram.

«Ну все… Полный комплект. Детки, 18 комнатных растений, конечно же, не хватало еще кошки, — шутливо написала Боярская. — И вот она, моя красотка. Лилу, добро пожаловать в семью».

Дочь отечественного Д’Артаньяна призналась, что выбор между котом и кошкой для нее не стоял. Она мечтала именно о пушистой красавице.

«А то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька», — добавила артистка.

Instagram @lizavetabo

Ее фанаты пришли в полный восторг от трогательных фото кошки золотистого оттенка.

«Какая она милашка»;

«Лилу красотка»;

«Ну разве от такой можно отказаться?»;

«Какой милый глазастик!» — написали они в комментариях.

Дома у Лизы Боярской действительно царит мужское царство. У них с супругом-актером Максимом Матвеевым подрастает двое сыновей — девятилетний Андрей и двухлетний Григорий. Пара поженилась в 2010 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что после разрыва с матерью своей дочери Даниил Козловский вспомнил о студенческом романе с Елизаветой Боярской.