«Полный комплект»: Елизавета Боярская рассказала о прибавлении в семействе
Фото, видео: Instagram @lizavetabo
Дочь главного мушкетера страны замужем за актером Максимом Матвеевым. У пары подрастают двое сыновей.
Актрису Елизавету Боярскую можно поздравить с прибавлением в семействе. В ее доме поселился симпатичный котенок британской породы. Радостной новостью актриса поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram.
«Ну все… Полный комплект. Детки, 18 комнатных растений, конечно же, не хватало еще кошки, — шутливо написала Боярская. — И вот она, моя красотка. Лилу, добро пожаловать в семью».
Дочь отечественного Д’Артаньяна призналась, что выбор между котом и кошкой для нее не стоял. Она мечтала именно о пушистой красавице.
«А то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька», — добавила артистка.
Ее фанаты пришли в полный восторг от трогательных фото кошки золотистого оттенка.
«Какая она милашка»;
«Лилу красотка»;
«Ну разве от такой можно отказаться?»;
«Какой милый глазастик!» — написали они в комментариях.
Дома у Лизы Боярской действительно царит мужское царство. У них с супругом-актером Максимом Матвеевым подрастает двое сыновей — девятилетний Андрей и двухлетний Григорий. Пара поженилась в 2010 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что после разрыва с матерью своей дочери Даниил Козловский вспомнил о студенческом романе с Елизаветой Боярской.