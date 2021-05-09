🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 мая, на убывающей Луне в Овне, не стоит заключать контракты и принимать серьезные решения. Думайте, анализируйте, внимайте. Берегите свое здоровье и близких. Не вступайте в конфликты — дело может обернуться трагедией. ♈ Овен

Овны, вы слишком сильно устали за последнее время. Дело не только в проблемах на работе, но и в сложных отношениях с окружающими. 9 мая — идеальный день, чтобы наконец расслабиться. Начните утро с горячего чая с мятой и нежного пирожка. Позвольте себе быть настоящим и не слушайте сплетни.

Космический совет: забудьте о проблемах и делах, займитесь собой.

♉ Телец

Тельцы, вы подошли к черте, за которой начнется новая жизнь. Возможно, и прежние обстоятельства вас полностью устраивали, но все-таки следует что-то изменить. Ежегодные встряски — дело обычное, если к ним подготовиться. Сегодня уделите время планированию: проанализируйте события и расставьте приоритеты. Если примете верное решение, вас ждет масса сюрпризов!

Космический совет: вы сможете достичь успеха, если будете искренне верить в него.

♊ Близнецы

Близнецы, вы слишком долго думаете, прежде чем что-то сделать. Звезды обращают внимание, что порой медлительность играет злую шутку. Думаете, что можете все предугадать? Совершенно напрасно. Лучшие вариант сейчас — совершать поступки и не оглядываться на критику.

Космический совет: проявите упорство, и мечта осуществится.

♋ Рак

Раки, если проблемы не решаются, а дела не идут в гору, стоит задуматься: на своем ли месте вы находитесь? По своей натуре вы очень терпеливый и вдумчивый человек. Эти качества чаще помогают в жизни. Но иногда важно уметь отступиться от задуманного, чтобы не столкнуться с плачевными последствиями. Сделайте этот шаг 9 мая.

Космический совет: не стучитесь часами в закрытую дверь — только силы потратите.