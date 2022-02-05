Фото: Depositphotos / tomwang

Подобный способ доступен большинству желающих похудеть.

Из-за сниженной физической активности зимой у многих появляются лишние килограммы. Чтобы их сбросить, есть простой способ. О нем рассказала диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

Для похудения, по словам специалиста, необходима быстрая ходьба со скоростью пять-семь километров в час. Она советует совершать подобные прогулки не менее 20 минут ежедневно. И лучше в горку.

«Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости», — рассказала Скоромная в интервью радио Sputnik.

Для ходьбы необходимо подобрать правильную обувь, в ином случае можно получить плоскостопие и другие проблемы со стопами. Кроме того, можно использовать ортопедические стельки.

«Лучше всего подойдет обувь для бега. Несмотря на то, что мы не бегаем, все равно такая обувь будет лучше всего, поскольку там есть амортизация, и стопа правильно стоит», — подчеркнула эксперт.

Для тренировок лучше выбирать не городские улицы, а места, где в воздухе нет выхлопных газов. Также хорошо подойдет беговая дорожка.

Ранее 5- tv.ru рассказывал, о каких опасных болезнях говорит резкое похудение.